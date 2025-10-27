"Intensives" Spitzenspiel gewonnen - GW Mühlen schlägt Schüttorf

„Ich würde sagen, das war insgesamt ein sehr intensives Spiel, ein sehr umkämpftes Spiel, in dem beide Mannschaften sich nichts geschenkt haben“, resümierte GW-Trainer Andreas Hinrichs nach dem Abpfiff. „Für die Bedingungen war es wirklich ein sehr ordentliches und spannendes Spiel.“

Dabei erwischte Schüttorf den besseren Start. „Sie hatten gleich in der ersten oder zweiten Minute eine Riesenchance durch Richard Neesen“, berichtete Hinrichs. Doch Mühlens Torhüter Phil-Leon Wilhelm bewahrte sein Team mit einer starken Parade vor dem frühen Rückstand. Kurz darauf schlug Mühlen zu – Benjamin Willenbrink nutzte einen Fehler im Schüttorfer Aufbauspiel und schob zum 1:0 ein (22.).

Vor der Pause hätten die Hausherren die Führung ausbauen können: „Dennis Ogürhe scheitert frei am Torwart, und Marcel Schillmöller köpft nach einer Ecke an die Latte“, so Hinrichs. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber durch Tom Ungemach (64.) auf 2:0, ehe Schüttorf durch Sam Martron (70.) wieder herankam.

Doch Mühlen antwortete postwendend: „Tom Ungemach wird im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelt Jan Leiber sicher zum 3:1“, erklärte Hinrichs. In der Nachspielzeit traf Steffen Kronemeyer zum 3:2-Endstand (90.+2), mehr ließ Mühlen aber nicht zu.

Schüttorf abgehängt

Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate sprach anschließend von einem unglücklichen Verlauf: „Es ist momentan ein bisschen umgekehrt wie noch vor ein paar Wochen, als wir viele enge Spiele knapp für uns entschieden haben. Aktuell ist es so, dass wir diese Partien verlieren. Dabei hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt.“

Er lobte zugleich den Auftritt seiner Mannschaft: „Die Ausfälle von Marc Knoop und Daniel Befort haben wir gut kompensiert und das Spiel offen gestaltet. Am Ende macht Mühlen das, was Topteams auszeichnet – sie gewinnen das Spiel.“

Hinrichs zeigte sich stolz auf die Leistung seines Teams: „Wir sind natürlich sehr froh, dass wir gegen so eine starke Schüttorfer Mannschaft den Dreier holen konnten.“ Mit dem Sieg bleibt Mühlen weiter oben in der Tabelle und blickt nun auf das kommende Spitzenspiel bei BW Papenburg. Auch Schüttorf erwartet das nächste Top-Team und spielt am kommenden Sonntag gegen den BV Garrel.