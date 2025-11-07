"Intensives" Spitzenspiel erwartet! Gifhorn empfängt SVG Göttingen

Für die Mannschaft von SVG-Trainer Nils Reutter ist es eine echte Standortbestimmung gegen einen der Topfavoriten der Liga. „Wir sind zu Gast beim heimstarken MTV Gifhorn, der in dieser Saison auf eigenem Platz noch ungeschlagen ist,“ betont Reutter im Vorfeld. Der MTV überzeugt vor allem durch seine Offensivstärke und Leidenschaft – Attribute, die das Duell zu einem echten Leckerbissen machen dürften. Doch auch die SVG ist auswärts in super Form und kassierte auf fremden Platz erst eine Niederlage. Außerdem hat man in der Ferne die beste Defensive mit nur vier Gegentoren.

„Uns erwartet eine Mannschaft mit enormer Offensivpower und viel Leidenschaft – genau die Zutaten, die dieses Duell zu einem echten Fußballfest machen werden,“ so Reutter weiter. Die Göttinger gehen mit Respekt, aber auch mit großer Vorfreude in die Partie.

„Wir freuen uns auf ein intensives, emotionales Spiel und sind hochmotiviert, unseren Teil zu einem großartigen Fußballnachmittag beizutragen!“ Aktuell steht Gifhorn auf Rang zwei mit sieben Siegen in Serie, während die SVG auf Platz sechs, sieben Punkt dahinter, steht. Auch die Göttinger sind seit drei Spielen ungeschlagen und spielten im emotionalen Stadtderby Remis

Anpfiff in Gifhorn ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr!