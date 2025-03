„Intensives Spiel von beiden Mannschaften“ – Oberweikertshofen müht sich zu drei Punkten

„Es war ein sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften“, sagte SCO-Trainer Florian Hönisch. In den ersten 45 Minuten hätte seine Mannschaft aufgrund der Chancenmehrheit schon zwei, drei Treffer vorlegen können. Doch es kam anders: „Wir waren gerade am Drücker, da fällt die unglückliche Strafstoß-Entscheidung gegen uns. Bis dahin hatte Aystetten noch nicht wirklich eine echte Chance gehabt“, so der Cheftrainer. Valentin Hüber ließ sich zu einem kurzen Trikothalten hinreißen, die der Aystettener clever zu einem Fall nutzte. Vom Punkt ließ dann Stefan Simonovic Weikertshofens Premiere-Keeper Robin Scheurer keine Chance (37.). Doch die Hönisch-Elf hatte kurze Zeit später die passende Antwort parat. Christoph Sdzuy erzielte den hochverdienten Ausgleich (43.).

Joker Antonios Masmanidis sticht

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten wechselte Hönisch Lukas Kopyciok gegen Antonios Masmanidis aus und bewies damit ein goldenes Händchen. Der Grieche erzielte in der 70. Minute mit einem Flachschuss den 2:1-Siegtreffer für Oberweikertshofen. Mit dem Spielverlauf der zweiten 45 Minuten zeigte sich Hönisch dennoch nicht zufrieden. Man habe am Ende zwar gut verteidigt, so Hönisch und letztlich über die gesamten 90 Minuten gesehen einen verdienten Sieg eingefahren. Aber dem Coach ist auch aufgefallen, dass einigen Spielern im zweiten Durchgang doch die Kräfte zusehends ausgingen. Und das, obwohl Hönisch das komplette Auswechselkontingent ausnutzte und fünf frische Kräfte brachte. „Wir sind leider noch nicht so weit, dass wir unsere Torchancen konsequent ausnutzen, um dann in der Schlussphase das Spiel kontrollierter und vor allem ruhiger angehen zu lassen“, monierte der Coach.