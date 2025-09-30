Intensives Spiel endet Remis 1. FC Saarbrücken: Punkteteilung im Spitzenspiel Verlinkte Inhalte Kai Brünker

Der 1. FC Saarbrücken und Tabelllenführer MSV Duisburg trennten sich im Spitzenspiel der 3. Liga am Dienstagabend torlos. Der Fünf-Punkte-Abstand bleibt somit bestehen.

Das Duell Erster gegen Zweiter ließ nichts an Einsatz vermissen. Chancen waren aufgrund der starken Defensivleistungen lange rar gesät. Die wenigen, die sich boten, blieben ungenutzt und so endete die Partie gegen den MSV Duisburg 0:0. Cheftrainer Alois Schwartz war erneut gezwungen seine Startelf umzubauen. Krahn stand aufgrund seiner Sperre nicht zur Verfügung. Kamara ersetzte ihn positionsgetreu. Weitere Anpassungen gab es nicht.

Vom Anpfiff weg ging es intensiv zur Sache. Die Blau-Schwarzen waren um Struktur bemüht, Duisburg versuchte das mit hohem Pressing zu verhindern. Nach einem Freistoß von Hahn aus der vierten Minute, der Menzel nicht vor Probleme stellte, übernahm der FCS die Spielkontrolle und erarbeitete sich Vorteile. In Tore konnte das nicht umgemünzt werden. Pick scheiterte mit einem Freistoß am Gebälk (15.). Nach Ballgewinn von Kamara und Weiterleitung auf Schmidt in die Tiefe, lag der Torschrei im Ludwigspark erneut auf den Lippen. Die Direktabnahme landete aber nur am Außennetz (21.).