Intensives Derby – ohne Sieger

Von der ersten Spielminute an, war das Spiel geprägt von intensiven Zweikämpfen und dadurch kam wenig Spielfluss zustande. Chancen waren ebenfalls Mangelware auf beiden Seiten. Der erste Hallowacheffekt setzte Nico Lonsinger Mitte der ersten Halbzeit. Sein Kopfball wurde vom Abwehrspieler der Heimelf gerade noch von der Linie gekratzt. Bernstadt übernahm zu diesem Zeitpunkt dann immer mehr die Initiative und konnte vor dem Halbzeitpfiff die Albecker Abwehr etwas mehr in Bedrängnis bringen. Entweder rettete die Latte, ein Abwehrbein oder der gut aufgelegte Keeper die Gäste vor dem Rückstand.

Nach dem Pausentee dauerte es keine 2 Minuten, da ging Bernstadt durch einen Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Das Spiel war weiterhin kein Augenschmaus für die zahlreichen Zuschauer, da keine der beiden Teams dem Gegner viel Platz zum Kombinieren ließ. Albeck versuchte über Standards wieder ins Spiel zu finden. Im Anschluss zahlreicher Freistöße erzielte Sedju Ibrahim Mitte der 2. Halbzeit den zu diesem Zeitpunkt durchaus verdienten Ausgleich. Beide Mannschaften wollten in der Folge zwar den Siegtreffer erzielen, aber am Ende ging dann keiner das volle Risiko um nicht den Lucky Punch gegen sich zu bekommen. So stand am Ende ein gerechtes Unentschieden in einem intensiven aber fairen Derby.