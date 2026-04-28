Intensives Derby endet ohne Sieger

Im Topspiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems haben sich der SV Concordia Emsbüren und Tabellenführer SC Spelle-Venhaus mit 2:2 getrennt. In einer intensiven und phasenweise hitzig geführten Partie begegneten sich beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe.

„Beide Mannschaften haben von Beginn an Vollgas gegeben. Torchancen auf beiden Seiten“, schilderte Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt den offenen Beginn. Spelle nutzte eine dieser Möglichkeiten früh zur Führung durch Nina Wilmes (11.), ehe Ida Jansen nach knapp einer halben Stunde für den Ausgleich sorgte (29.). „Und so ging es in die Halbzeit“, so Gebhardt.

Die erste Hälfte wurde jedoch nicht nur sportlich geprägt, sondern auch von zahlreichen Unterbrechungen. Spelles Trainerin Rahel Mehring fand deutliche Worte: „Ich bin noch immer fassungslos darüber, was gestern in der ersten Halbzeit passiert ist. Emsbüren hat eine Härte an den Tag gelegt, die nicht zu diesem Sport passt – ohne Rücksicht auf Verluste.“ Ihr Team habe „45 Minuten lang Angst um jede einzelne unserer Spielerinnen“ gehabt, zudem habe es mehrere verletzungsbedingte Unterbrechungen gegeben.

Gebhardt bewertete die Zweikämpfe hingegen anders: „Die Zweikämpfe wurden von beiden Mannschaften hart, aber nicht unfair geführt.“ Gleichzeitig sprach er einer verletzten Spielerin der Gäste Genesungswünsche aus: „Wir wünschen ihr gute Besserung und hoffen, dass sie schnell wieder auf den Platz zurückkehren kann.“

Nach dem Seitenwechsel erwischte Spelle die bessere Phase. „Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit war Spelle etwas stärker und konnte durch einen langen Ball wieder in Führung gehen“, erklärte Gebhardt. Hanna Tenkleve traf in der 58. Minute zum 2:1 für die Gäste.

Doch Emsbüren reagierte. „Nach dem Gegentreffer haben wir das Heft wieder in die Hand genommen und waren dann die bessere Mannschaft“, so Gebhardt. Der Ausgleich fiel in der 74. Minute: „Das 2:2 von Lotta Tiebel war ein sehr gut gespielter Steckpass von Sina Brockhaus.“ Kurz darauf hätte Tiebel die Partie sogar komplett drehen können, verpasste jedoch knapp.

Mehring sah die Entstehung des Ausgleichs anders: „Der erneute Ausgleichstreffer erfolgt nach einem individuellen Fehler, Emsbüren spielt es dann aber auch gut aus.“ Insgesamt bewertete sie das Ergebnis differenziert: „Der Punktgewinn geht so in Ordnung, wobei wir aber von der Art und Weise natürlich enttäuscht sind. Mit Spaß am Fußball hatte das gestern nicht viel zu tun.“

Gebhardt zog hingegen ein positives Fazit: „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die gegen eine starke Mannschaft aus Spelle ein sehr gutes Spiel gemacht hat.“

So bleibt nach einem intensiven Spitzenspiel ein Remis, das sportlich gerecht erscheint – auch wenn die Wahrnehmungen über den Spielverlauf deutlich auseinandergehen.