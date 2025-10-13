Intensives Derby endet mit gerechten Unentschieden

Nach sechs Minuten gab es den ersten Aufreger, als T. Oschmann auf und davon zog, jedoch letztlich an Dörnfeld im Teicheler Kasten scheiterte (6.). In der Folge gab es auf beiden Seiten gute Ansätze, doch der letzte Pass wollte oft nicht gelingen. Nach 20 Minuten dann die völlig überraschende Führung für die Gornitztaler: Breuker setzte von links zur Flanke an, die Pille rutschte ihm leicht über den Spann und flog im hohen Bogen über Peterhänsel hinweg ins rechte Eck zum 0:1 (20.).

Trotz des Rückstandes behielten die 83iger den Kopf oben. M. Kleinspehn hatte kurz darauf die nächste Chance, nachdem T. Oschmann ihn stark freigespielt hatte, doch sein Abschluss wurde von Dörnfeld stark pariert (32.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ging es noch einmal richtig zur Sache. Zunächst hatten die Teicheler eine dicke Chance auf die Führung, doch Kluge scheiterte freistehend an Peterhänsel, der geschickt den Winkel verkürzen konnte (45+2). Direkt im Anschluss hatten die 83iger ihren „Hundertprozentigen“, als T. Oschmann per Freistoß D. Schröter bediente. Doch dieser setzte den Ball aus vier Metern am langen Pfosten vorbei (45+4). So ging es mit dem 0:1 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war noch keine drei Minuten alt, als Nurali die nächste Top-Chance für die Gäste hatte, doch er verzog freistehend aus 8 Metern klar (48.). Zwei Minuten später folgte der verdiente Ausgleich für die 83iger: N. Pakstaitis setzte sich auf der rechten Seite hervorragend durch und brachte die Kugel scharf und flach in die Mitte, wo T. Oschmann sie aus 5 Metern mit links flach zum viel umjubelten 1:1 einnetzte (50.).

Sieben Minuten später hatte der gleiche Spieler die Führung auf dem Fuß, doch sein flacher Abschluss von der Strafraumgrenze ging um Zentimeter links am Tor vorbei (57.). Zwei Minuten später prüfte Kapitän S. Köhne mit einem Flachschuss aus 17 Metern halbrechts Dörnfeld im Teicheler Kasten, doch dieser streckte sich und lenkte den Ball zur Seite ab (59.). Auf der anderen Seite war Nurali wieder frei durch, doch im letzten Moment konnte er vom starken L. Schmidt geblockt werden (64.).

Dann nahm sich die Partie eine kleine Auszeit. Nach 81 Minuten folgte die nächste Möglichkeit für die Schwarzaer, doch Kleinspehns Hammer aus 20 Metern zischte nur hauchzart links am Pfosten vorbei (81.). Im Gegenzug bot sich Haase die Chance zur Führung, doch auch er scheiterte an Peterhänsel, der im Anschluss auch den Nachschuss von Jaksch stark zur Ecke abwehrte (82.). T. Oschmann hatte drei Minuten später noch die Gelegenheit, doch sein Lupfer verfehlte das Tor deutlich (85.).

Letztlich endete das Derby leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden.

Fazit: Die 83iger zeigten über die gesamte Partie hinweg eine starke Leistung. Laufbereitschaft und Kampfgeist stimmten, und das sollte weiteren Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben. Weiter so, Männer! 💚🤍💪🏻✊🏼