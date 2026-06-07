Intensives 3:2 in der Löwenkampfbahn zum Saisonabschluss

Sportlich ohne jegliche Relevanz hatte das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann am Freitagabend in der Löwenkampfbahn am Osterodener Weg beim zuletzt formstarken SV Blau-Weiß Merzen I anzutreten, zum Saisonfinale in der Kreisliga A 25/26. Die zuletzt formschwachen Bohmter reisten mit 4 Niederlagen in Serie im Gepäck an, und mussten am Ende auch aus Merzen die Heimreise ohne Punkte antreten. Somit beschließt der TV 01 Bohmte I seine Saison mit 5 Niederlagen in Serie (witzigerweise alle mit nur einem Tor Unterschied „2:3, 1:2, 1:2, 1:2, 2:3“). Damit landen die Kicker vom Huntestrand am Ende auf Platz 6, weswegen die Meinung des einen oder anderen sicherlich ein stückweit nachvollziehbar ist, der, gemessen an den Möglichkeiten die sich dem Team im Saisonverlauf boten, von einer doch eher relativ enttäuschenden Saison spricht. Zum 1. Durchgang gibt es an sich nicht viel zu sagen. Es war eine sehr zähe Geschichte in der Löwenkampfbahn, von beiden Seiten. Es dauerte über 20 Minuten bis der erste highlighttechnische Abschluss der Gastgeber zu registrieren war. Nach der 1. Großchance der Merzener in Minute 30 etwa, drehten die Gastgeber so etwas wie sukzessive auf, und setzten den TV 01, der bis dahin noch überhaupt nicht im Spiel war, sukzessive immer mehr unter Druck. Ob nun folgerichtig oder nicht lassen wir mal dahingestellt sein, aber 2 Minuten vor dem Pausenpfiff gingen die Löwen in Führung. Bohmte unaufmerksam in der Zentrale, und Daniel Vennemeyer steckte zentral an der Strafraumgrenze durch zu Fabian von der Haar, der Bohmtes TW Matthias Lange dann aus 7m keine Chance ließ. Kurz danach ertönte der Pausenpfiff des bis dahin noch souveränen SR Marcel Mölderink vom SV Vorwärts Nordhorn. Obwohl die Führung für die Gastgeber so kurz vor dem Pausenpfiff fiel, ging sie insgesamt doch in Ordnung. Die Löwen mit viel mehr Druck in ihrem Spiel, der TV 01 zwar auch mit guter Körpersprache, aber insgesamt noch ohne eine einzige Torchance oder reklamierenswerte Spielbeteiligung. Manches konnte in Durchgang 2 noch besser werden. Dieses blieb also abzuwarten. Frischer Wind im TV 01-Spiel dann durch einen Doppelwechsel zum 2. Durchgang, und die Wittlager kamen viel besser rein ins Spiel als noch vor der Pause. Es entwickelte sich der Folge doch noch ein durchaus flottes, sehr intensives und auch gut anzuschauendes Match. Und Bohmte konnte ausgleichen. Minute 56, Rene Frese legte auf der linken Seite ab auf Marius Röcker, der in den Strafraum zog, und mit beherztem Flachschuss aus 14m rechts unten rein traf, Merzens TW Kempe war aber noch dran, 1:1. Als dann aber die Meldung durchsickerte, das die allerletzten, höchst theoretischen Resthoffnungen der Gastgeber auf den Relegationsplatz sich in Luft aufgelöst hatten, drohte der Begegnung etwas die Luft auszugehen, aber das blieb ein Irrglauben. Die Intensität stieg weiter an, und der bis dahin eigentlich recht souveräne SR Mölderink schien sukzessive immer mehr von seiner Souveränität zu verlieren. Beide Teams waren im Weiteren desöfteren mit dessen Entscheidungen nicht einverstanden. Ach ja, Bohmte war zu diesem Zeitpunkt ja mindestens gleichwertig im Spiel, und drehte in Minute 70 das Spiel komplett. Allerdings war es eine etwas verworrene Aktion. Der Abschluss von Shakib Hilwa aus 8m war wohl ganz offenbar noch nicht komplett drin. Sorry Shakib, aber das Tor schreiben wir mal lieber Stani Kolb gut, der das Leder letztlich vollständig über die Linie drückte, 1:2. Weitere Wechsel und auch Gelbe Karten waren zu registrieren, es schien das Hektik-Level sich nach oben zu bewegen. SR Mölderink wirkte nicht immer sicher, u.a. musste er einen Platzverweis gegen die Gastgeber nach Rücksprache mit seinem Assistenten wieder zurücknehmen. Merzen gab nicht auf, und egalisierte 6 Minuten nach der Bohmter Führung. Langer Freistoß aus dem Halbfeld, fast von der linken Seitenauslinie. Diesen kann TW Lange soeben noch vom Einschlag im Winkel abhalten, Lucas Plog konnte dann aber locker abstauben, 2:2. 2 Großchancen Merzen in der Folge, eine Großchance Bohmte. Das Geschehen hier bekam z.T. vogelwilde Anstriche, und der SR konnte es nicht wirklich beruhigen. Alles schien auf eine durchaus gerechte Punkteteilung hinauszulaufen, doch in der 3. Minute der Nachspielzeit der entscheidende Genickschlag für die Gäste. Rauf und runter ging es mittlerweile, Konter auf der einen Seite, Konter auf der anderen Seite. Und letztlich der eine erfolgreiche der Gastgeber führte zum Sieg. Marcel Holstein wurde dabei in der Zentrale geschickt, umkurvte den herausstürzenden TW Lange und schob flach aus 8m ins leere Tor, 3:2. Wirklich wilde Fußball-Unterhaltung jetzt. Erst führte Merzen, dann Bohmte, jetzt wieder Merzen. Kurz danach aber beendete SR Mölderink für beide Teams diese Kreisliga-Saison 25/26. Fazit: Das war nochmal ein, vor allem in Durchgang 2, richtig intensives Spiel zum Saisonabschluss. Merzen vielleicht ein etwas glücklicher Sieger, aber das ist jetzt egal. Mannschaft und Trainer werden jetzt gemeinsam, offen und ehrlich diese Saison 25/26 analysieren, und ihre entsprechenden Lehren und Schlüsse daraus ziehen. Schade, das nicht mehr dabei herumgekommen ist, aber so ist Fußball. Es ist nun mal so. Wir wünschen euch allen jetzt ein schöne und erholsame Sommerpause 2026 von der Kreisliga A. Wir sehen uns nächste Saison wieder.