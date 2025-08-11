Intensiver Test endet remis

Nach einem anstrengenden Trainingswochenende ging es für den TSV Strümpfelbach auswärts zum TSV Lichtenwald. Die Mannschaft war ersatzgeschwächt, weshalb ein besonderer Dank an die Spieler geht, die kurzfristig eingesprungen sind. Zudem wünschen wir gute Besserung an Nici, der leider verletzt ausgewechselt werden musste.

Strümpfelbach erwischte den besseren Start und ging mit 0:1 in Führung. Lichtenwald glich jedoch aus und drehte die Partie noch vor der Pause mit einem weiteren Treffer zum 2:1-Halbzeitstand.