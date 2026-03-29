Intensiver Schlagabtausch in Ilmmünster

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste das Spiel an sich gut im Griff. Sie ließen den Ball gut laufen, verteidigten konzentriert gegen das Umschaltspiel der Gastgeber und kamen auch zu Chancen. In der 12. Minute brachte Ilmmünsters Torwart Johannes Sackl eine Flanke nicht unter Kontrolle, der Nachschuss von Timo Postruschnik wurde auf der Linie geklärt, aber den zweiten Versuch brachte Simon Kirmaier zum 0:1 im Tor unter. In der 20. Minute zog Kilian Kellermann nach einem Diagonalball von Simon Feulner vom linken Flügel in den Strafraum, doch sein Schlenzer klatschte nur an die Latte. Es hätte nichts zu halten gegeben. In der 32. Minute tauchte Stefan Schmailzl rechts vor dem Tor auf, doch Sackl meisterte seinen Abschluss. Er verletzte sich aber dabei und musste zur Pause raus. Da stand es aber aus heiterem Himmel 2:1 für die Hausherren. Erst tauchte Julian Catik auf links auf und seine Flanke senkte sich über den chancenlosen Benedikt Köhler zum 1:1 ins Tor. Kurz vor der Pause ließ der Geisenfelder Schlussmann dann eine Hereingabe von links fallen und Raphael Boser traf zum 2:1. Der Torschütze hatte allerdings durchaus Glück, da noch auf dem Feld zu stehen, denn seinen Ellbogenschlag vier Minuten vorher gegen Stefan Hoffmann hätte man gut und gerne mit der roten Karte ahnden können, wenn nicht müssen.

Nach der Pause nahm das Spiel an Intensität zu, ohne wirklich unfair zu werden. Beide Seiten hatten nun ihre Chancen. In der 67. Minute traf Furkan Bayraktar nach einer Energieleistung von Thomas Berger mit einem abgefälschten Schuss zum 2:2. Nun schien das Spiel wieder zu Gunsten der Gäste zu kippen, doch in der 74. Minute verlängerte Matthias Preitschopf eine Ecke zum 3:2 für Ilmmünster ins Tor. Kurz darauf vergab Julian Catik frei vor dem Tor das vermutlich entscheidende 4:2 und zielte vorbei. Die Szene hatte dennoch folgen für die Gäste, denn Spielertrainer Hoffmann reklamierte vehement auf Abseits, wofür er Gelb sah. Der Coach schickte aber noch ein paar Worte hinterher und musste mit der Ampelkarte vom Feld. "Das darf ich nicht machen", gab er sich sofort einsichtig. In der 87. Minute ging dann auch Ilmmünsters Andreas Koberowski mit Gelb-Rot. Bereits in der Nachspielzeit zog Lukas Kellermann nach einem Ballgewinn in den Strafraum und wurde dort zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Michael Spenger souverän zum 3:3. Letzter Aufreger des Tages war die dritte Gelb-Rote Karte. Sie traf Geisenfelds Simon Feulner, obwohl er in der Szene eher der Gefoulte war. Sein Gegenspieler ging aber zu Boden und so musste der GEisenfelder vom Feld.