Intensiver Schlagabtausch geht an Orlastädter

Nordhausen hatte bisher ergebnistechnisch eine grottenschlechte Rückrunde hingelegt. Nach einer Serie von acht sieglosen Spielen haben die Kicker mit dem Sieg am letzten Spieltag sich wieder auf den Erfolgspfad zurück gefunden, mussten aber auf ihren Kapitän und achtfachen Torschützen Felix Schwerdt verletzungsbedingt verzichten.Aber auch die Orlastädter konnten nicht die Bestformation aufbieten, da mit Kapitän Tobias Grau und Offensivmann Josia Walther zwei wichtige Säulen der Mannschaft kartenbedingt fehlten.

Die Gäste vom Südharz, die über die gesamte Spielzeit von etwa 40 wackeren Ultras angefeuert wurden, versuchten die Initaitive an sich zu reißen. Zumindest in der Anfangsphase hatten die Nordhäuser mehr Ballbesitz, aber Neustadt machte die Räume eng, so dass klare Chancen zunächst ausblieben. Neustadt eröffnet die Möglichkeiten, aber der Eckball von Elia Walther rutscht an Freund und Gegner und dann auch knapp am Tor vorbei (5.). Im Gegenzug verzieht Pietsch den Ball am langen Pfosten vorbei. Nach einer guten Viertelstunde nahm die Partie Fahrt auf. Erst verpasst Hanselmann die Eingabe von der rechten Seite völlig freistehend nur knapp (15.), dann ist es erneut Hanselmann, der die zu kurz abgewehrte Ecke aus der zweiten Reihe aufnimmt und über den Querbalken setzt (16.). Wiederum im Gegenzug taucht Jonas Wahl vor Torhüter Gröger auf, dessen Schuss der Keeper im kurzen Eck gedankenschnell auf Kosten einer Ecke entschärfen kann (17.). Der erste Torjubel der Partie verhallte schnell. Robin Engler schickt mit einem Zuckerpass Elia Walther, der trifft zwar, wird aber auf Grund einer knappen Abseitsentscheidnung zurückgepfiffen (23.). Nordhausen wieder im Vorwärtsgang, die Neustädter Abwehr kann abwehren, Maxim Engler reagiert am schnellsten und schickt erneut Elia Walther, der seinen Gegenspieler vernascht und allein auf Torhüter Gröger zu läuft, ihn umkurvt und zur Führung einschiebt (1:0, 33.). Die nächste Neustädter Riesenchance hat dann Andreas Schwee, der beim Freistoß von Elia Walther am Höchsten steigt und den Kopfball auf den Querbalken setzt (39.). Die Nordhäuser waren vor allem bei Standardsituationen gefährlich. Von der linken Seite kommt der Ball an den Sechzehner, wo Vopel den Ball aus der Drehung ins lange Eck einnetzt, Ausgleich (1:1, 43.). Die Neustädter Antwort liess nicht lange auf sich warten Robin Engler fängt den Ball im Nordhäuser Aufbau ab, setzt erneut Elia Walther in Szene. Alleine läuft er auf Keeper Gröger zu, der den Schuß aber nur ins eigene Netzt abwehren kann. (2:1, 45.). Mit der knappen Neustädter Führung ging es dann die Kabinen und die über 300 Zuschauer konnten sich auf eine kurzweilige 2. Hälfte freuen.