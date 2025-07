Intensiver Saisonstart für den SV Atlas

Die Sommerpause ist vorbei, der SV Atlas Delmenhorst ist in die Saisonvorbereitung gestartet und die Mannschaft arbeitet intensiv an ihrer Form. Denn der August bringt gleich zu Beginn einen dicht getakteten Spielplan mit mehreren Höhepunkten.

Am Samstag, den 3. August, steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Im Achtelfinale des Krombacher Niedersachsenpokals trifft der SV Atlas auswärts auf den VfV Hildesheim. Nur eine Woche später, am 10. August, kommt es an gleicher Stelle zum Wiedersehen: Dann startet die Oberligasaison 2025/2026 ebenfalls mit einem Auswärtsspiel beim VfV Hildesheim.

Ein besonderes Highlight folgt am Wochenende darauf mit der ersten Runde im DFB-Pokal. Der SV Atlas empfängt Bundesliga-Vertreter Borussia Mönchengladbach – eine Begegnung, die viele Fans im Stadion und vor den Bildschirmen mit Spannung erwarten.