Intensiver Kampf, kein Preußen-Happy-End

Aus Sicht des FSV Preußen ist die knappe 0:1-Niederlage maximal ärgerlich...
BERICHT von M. Fromm / Preußen Bad Langensalza
Die zweite Hälfte war weniger spektakulär. Zwar blieb es auf tiefem Boden intensiv, aber die Chancen waren zunächst überschaubar. Weißenborn kam frei vor dem Tor zur Chance, zielte aber drüber. Das Geschehen blieb zunächst ausgeglichen, mit der völlig überzogenen gelb-roten Karte gegen Eichsfelds Ole Meißner, als er gegen Fernschild zwar ins Foul geht, aber wenig Intensität drin lag, wendete sich das Blatt vollends. Preußen nun mit klarer Feldüberlegenheit, drückte den Spitzenreiter in die eigene Hälfte. Keeper Wistuba musste gegen Schleip, Aliyev und Dolzer mehrfach gut reagieren, hielt die Null und die Preußen verzweifelten ein wenig. Leider verlor Schiedsrichter Mosczynski völlig den Überblick, nach einer guten Entscheidungsfindung in Halbzeit Eins konnte er nach dem Wechsel daran nicht mehr anknüpfen. Er warf mit gelben Karten gerade zu um sich und zerpfiff ein eigentlich faires Spiel völlig. Das kam eher den Gastgebern zugute, die nur ihren knappen Vorsprung verteidigen mussten. Als der Unparteiische dem gerade eingewechselten Fischer auf Preußen-Seite nach einem Foulspiel an ihm selbst die Ampelkarte unter die Nase hielt (er hatte kurz zuvor Gelb nach einem harmlosen Foulspiel gesehen), war auch für Trainer Thomas Wirth das Maß voll und die Grenze überschritten. Er war fassungslos ob der Entscheidungen, aber auch die Einheimischen waren sauer auf den Schiedsrichter, denn auch sie fanden die Leitung unterirdisch. Kurz vor dem Ende hätte Schleip für die brutal kämpfenden Preußen auf Remis stellen können, er verpasste das Tor ganz knapp.
Fazit: So blieb es beim 1:0 und beide Seiten waren sauer, jedoch konnte der FCE gut damit leben, denn sie bleiben auf Platz 1. Am Ende waren sich Spieler und Verantwortliche einig, es war ein intensives und gutes Kampfspiel, was einen besseren Spielleiter verdient gehabt hätte. Struth feierte den Kirmessieg, sie haben das eine Tor mehr geschossen, deshalb geht der Glückwunsch aus Bad Langensalza ins Eichsfeld. Am Ende mussten sich die Gäste an die eigene Nase fassen, es gab genügend Gelegenheiten das Remis-Tor zu machen und deshalb wollen die Preußen das Ergebnis nicht an Dingen festmachen, die sie nicht beeinflussen können.