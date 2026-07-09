Intensive Wochen - auch neben dem Platz: SVG bereit für Landesliga! Der Kader steht, nun wird auch noch das Stadion am Glasbach aufgewertet: Geht der Lauf des SV Grainet weiter? von Helmut Weigerstorfer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Der derzeitige Baustellen-Stand der Dinge. – Foto: Thomas Kern

Insgesamt kommt der Aufstieg in die Landesliga für Grainet überraschend. Es ist aber längst nicht so, dass das Sportliche den Verein nun überrumpelt. Unter anderem wird derzeit - unabhängig der Spielklassen-Zugehörigkeit - eine Tribüne im Stadion am Glasbach gebaut. Die Aufbruchstimmung beim Bezirksliga-Meister reist nicht ab! Vereinsboss Thomas Kern dazu im FuPa-Interview...

Thomas, am 19. Juli ist es soweit: Mit dem Gastspiel beim ASV Burglengenfeld startet der SV Grainet in das Abenteuer Landesliga. Ist der SVG bereit dafür - sportlich sowie infrastrukturell?

Ich denke: Ja! Mit den Neuzugängen Finn Kanamüller, Basti Hilz und Maxi Stockinger haben wir unseren Kader in der Breite und auch qualitativ gut verstärkt. Die Meistermannschaft ist komplett zusammengeblieben und gut eingespielt. Außerdem liegen uns Spiele gegen spielstarke Mannschaften besser als gegen defensiv eingestellte Gegner. Was die Infrastruktur betrifft, sind wir auf einen guten Weg. Unsere neue Tribüne soll im September fertig werden. Wenn alles optimal läuft, bekommen wir im nächsten Jahr sogar eine neue Laufbahn. Zunächst ein Blick zurück: Wie ordnest Du - mit etwas Abstand - die Leistungen der Gastinger-Truppe nach der Winterpause ein? Ist es eine Sensation, dass Grainet Bezirksliga-Meister geworden ist - oder am Ende doch "nur" die logische Konsequenz?

Wir sind sicher nicht als Meisterschaftsfavorit in die vergangene Bezirksligasaison gestartet. Ich denke aber, dass sich die Mannschaft insgesamt gut weiterentwickelt hat. Das Trainingslager in Kroation im März lief hervorragend. Da war schon richtig Zug drin! Das war für mich schon das erste Anzeichen, dass da was Großes passieren könnte. Natürlich hatten wir dann auch nach dem Winter das Glück, dass wir von Verletzungen verschont geblieben sind. Alles in allem hat dieses Jahr einfach alles gepasst. Und wenn man dann elf Spiele am Stück gewinnt, ist die Meisterschaft auch verdient.

Du warst selbst Teil einer großen SVG-Mannschaft um Jürgen Eder und Christian Schnelzer, die seinerseits knapp am Aufstieg zur damaligen Bezirksoberliga gescheitert ist. Was hat die aktuelle Mannschaft, was die damalige nicht hatte? Ist die legendäre Relegation-Pleite in St. Oswald nun endgültig verarbeitet?

Insgesamt war das schon eines sehr schöne Zeit, als ich noch aktiv mitwirken durfte. Ich bin von der damaligen C-Klasse bis in die Bezirksliga aufgestiegen. Dementsprechend gab es in dieser Zeit auch relativ wenig Niederlagen. Leider haben wir dann das besagte Relegationsspiel in St. Oswald verloren. Das ist aber schon lange her und ich habe mittlerweile andere Aufgaben im Verein. Umso mehr freue ich mich jetzt über den Landesligaaufstieg. Christian Schnelzer meinte kürzlich, dass die aktuelle Mannschaft vermutlich besser ist als unsere damals. Da hat er möglicherweise auch recht. Der Kader ist breiter und wir haben viele gute Einzelspieler, die gerade erst ins beste Fußballalter kommen. Wobei: Ein Christian Schnelzer in seiner damaligen Form würde jeder Landesligamannschaft helfen (schmunzelt). Von der Vergangenheit in die Gegenwart und nähere Zukunft: Ist die Mannschaft aus Deiner Sicht - also der etwas objektivere Blick - sportlich bereit für die Landesliga?

Defintiv. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir hatten nicht umsonst vier Spieler in der Bezirksliga-Mannschaft des Jahres. Hinzu kommt ein überragender Trainer. Wir werden für die ein oder andere Überraschung gut sein! Es werden aber auch Spiele kommen, bei denen wir Lehrgeld bezahlen werden. Dennoch gehen wir ohne Druck in die Saison.

Ist das Drumherum bereit? An welchen Stellen musste das Stadion am Glasbach den Verbandsvorgaben entsprechend angepasst werden? Waren diese baulichen Dinge leicht umsetzbar für einen "Dorfverein" auf einem "Dorfplatz"?

Wir dürfen in der Landesliga weder Glasflaschen noch Kaffeetassen verwenden. Dementsprechend lassen wir gerade Becher verschiedener Größen mit SVG-Logo herstellen. Glücklicherweise haben wir da einen Sponsoren, der uns die Becher unentgeltlich beschafft und auch immer wieder nachliefert. Zusätzlich mussten wir auf die Schnelle eine Spielfeldumrandung bauen. Die haben wir zwischenzeitlich schon komplett in Eigenleistung fertiggestellt. Die vergangenen Wochenenden waren also ziemlich arbeitsintensiv.

So soll das Stadion am Glasbach im Herbst aussehen. – Foto: SV Grainet