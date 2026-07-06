Intensive Woche für Oberligist: Drei Testspiele in sechs Tagen

Nach Tagen des Arbeitens, Laufens und Einübens in Tauberbischofsheim bekommt die Vorbereitung nun ihre erste öffentliche Form. Backnang reist nach Esslingen nicht, um im Juli schon Gewissheiten zu sammeln, wohl aber, um erste Hinweise zu gewinnen. Wie sauber greifen die Abstände? Wie viel Tempo kommt nach Ballgewinnen auf? Und wie selbstverständlich finden sich die Neuen in einer Mannschaft zurecht, die nach einem erheblichen personellen Wechsel wieder Kontur gewinnen muss?

Der FC Esslingen bietet dafür einen passenden Auftaktgegner. Der Klub ist aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga, Staffel 2, abgestiegen und wird seinerseits bemüht sein, früh Stabilität zu zeigen. Für die TSG ist die Aufgabe deshalb reizvoll: Sie muss die eigene Oberliga-Rolle annehmen, ohne in der ersten Woche den Ernst der Saison zu simulieren.

Besonders im Blick stehen die Zugänge. Max Stumm, Luca Battista, Nick Hellmann, Lukas Böhm, Noel Leandro Guerriero sowie Cayan und Sidar Demirköprü können sich erstmals unter wettkampfnahen Bedingungen präsentieren. Nach den Abgängen erfahrener und prägender Spieler, darunter Thomas Doser, Ali Ferati, Patrick Tichy, Mika Müller, Vincent Sadler und Mark Gashi nach dem Leihende, geht es auch darum, Hierarchien neu zu ordnen.