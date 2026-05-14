Intensive Waldböckelheimer gewinnen den Kreispokal

Der Sieg der drei Tage zuvor im gleichen Duell noch mit 1:2 unterlegenen Mannschaft ging am Ende in Ordnung, darüber waren sich nach Abpfiff Beteiligte beider Lager einig. „Wir hatten gegenüber vergangenen Sonntag sehr viel rotiert und unser System etwas umgestellt. Dadurch waren wir heute deutlich souveräner“, strahlte TuS-Mittelfeldspieler Jan Scheib.

Über 90 Minuten sei Kampf und Wille bei seiner Mannschaft deutlich zu spüren gewesen, „jeder hat alles gegeben, wir waren extrem bissig, auch wenn es spielerisch von beiden Seiten sicher keine allzu gute gute Darbietung war“. Was freilich auch ein bisschen an Wetter und Rasen lag. „Der Platz ist uns entgegengekommen. Wir wollten in die Zweikämpfe kommen, auch wenn wir manchmal zu spät dran waren“, bilanzierte Scheib. „Aber das hat der Schiedsrichter gut wegmoderiert.“

Was die Beteiligten beider Lager und auch neutrale Beobachter zum Kreispokalfinale in Roxheim sagen, das erfahrt Ihr im großen Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung. Dazu eine große Galerie mit Meisterfotos, Jubelszenen und Bierduschen.