Intensive Testspielwoche startet mit Sieg für den SSV Kästorf

– Foto: Sascha Drenth

Der SSV Kästorf konnte am gestrigen Donnerstag endlich so richtig die Vorbereitung starten und das erste Testspiel absolvieren. Beim Auswärtsspiel gegen den Ligakonkurrenten, VfB Fallersleben, konnte man klar mit 4:0 gewinnen..

Schon in der Liga gewann Kästorf mit 5:0 beim VfB Fallersleben. Nun gewann man mit einem Treffer weniger, aber dennoch deutlich. Beim klaren Sieg im ersten Testspiel traf Torjäger Leander Petry doppelt, außerdem erzielte Joe Brandt einen Treffer. Den Endstand machte ein Eigentor perfekt.

Für den Landesliga-Sechsten geht es bereits am Sonntag weiter. Dann trifft man auf die Zweitvertretung des MTV Wolfenbüttel, die in der Bezirksliga auf dem ersten Platz steht und nur eine Niederlage kassierte. Wiederum nur drei Tage später, am Mittwoch wartet dann der nächste ambitionierte Bezirksligist. Gegen Hillerse, die sich einen packenden Aufstiegskampf mit Vorsfelde II liefern, wird die intensive Testspielwoche dann abgerundet.