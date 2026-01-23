Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
– Foto: Friedhelm Brauner
Intensive Testphase vor dem Ligastart
SVG Göttingen 07 nutzt die Rückrundenvorbereitung für eine Serie anspruchsvoller Spiele
Die 1. Herren der SVG Göttingen 07 gehen mit einem dichten Testspielprogramm in die entscheidende Phase der Rückrundenvorbereitung. Innerhalb von gut drei Wochen stehen mehrere Begegnungen gegen regionale Konkurrenten auf dem Plan. Ziel ist es, Spielrhythmus aufzubauen, Abläufe zu festigen und personelle Optionen unter Wettkampfbedingungen zu prüfen.
Dichtes Programm mit unterschiedlichen Herausforderungen
Den Auftakt der Vorbereitungsphase bildet am Samstag, 24. Januar 2026, ein Blitzturnier. Ab 12 Uhr misst sich die SVG Göttingen 07 dabei mit dem TV Eiche-Horn sowie dem SC Hainberg. Das Turnier bietet die Gelegenheit, in kurzer Abfolge mehrere Spiele zu absolvieren und erste Erkenntnisse über Form und Zusammenspiel der Mannschaft zu gewinnen.
Am Sonntag, 1. Februar 2026, folgt um 14 Uhr ein Testspiel gegen den SV Bavenstedt. Eine Woche später, am Sonntag, 8. Februar 2026, trifft die SVG Göttingen 07 um 12 Uhr auf die SVG Einbeck. Beide Begegnungen dienen dazu, die Trainingsinhalte der ersten Vorbereitungswochen unter realistischen Spielbedingungen umzusetzen.
Ein weiterer Härtetest steht am Freitag, 13. Februar 2026, um 20 Uhr gegen die SG Bergdörfer an. Den Abschluss der Testspielserie bildet schließlich am Sonntag, 15. Februar 2026, um 12 Uhr die Partie gegen den SCW Göttingen.
Fokus auf Spielrhythmus und Feinabstimmung
Im Mittelpunkt der Rückrundenvorbereitung steht weniger das Ergebnis als vielmehr der sportliche Entwicklungsprozess. Das Trainerteam legt Wert darauf, den Spielrhythmus wiederherzustellen, taktische Varianten zu erproben und die Mannschaft auf die Anforderungen der kommenden Pflichtspiele einzustellen. Die Mischung aus Turnierformat, Derbys und klassischen Testspielen soll dabei ein möglichst breites Bild des aktuellen Leistungsstands liefern.
Mit Abschluss der Testspiele will die SVG Göttingen 07 gut vorbereitet in die Rückrunde starten – mit klaren sportlichen Erkenntnissen und einer gefestigten Basis für die kommenden Aufgaben.