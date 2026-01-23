Intensive Testphase vor dem Ligastart

Dichtes Programm mit unterschiedlichen Herausforderungen

Den Auftakt der Vorbereitungsphase bildet am Samstag, 24. Januar 2026, ein Blitzturnier. Ab 12 Uhr misst sich die SVG Göttingen 07 dabei mit dem TV Eiche-Horn sowie dem SC Hainberg. Das Turnier bietet die Gelegenheit, in kurzer Abfolge mehrere Spiele zu absolvieren und erste Erkenntnisse über Form und Zusammenspiel der Mannschaft zu gewinnen.

Am Sonntag, 1. Februar 2026, folgt um 14 Uhr ein Testspiel gegen den SV Bavenstedt. Eine Woche später, am Sonntag, 8. Februar 2026, trifft die SVG Göttingen 07 um 12 Uhr auf die SVG Einbeck. Beide Begegnungen dienen dazu, die Trainingsinhalte der ersten Vorbereitungswochen unter realistischen Spielbedingungen umzusetzen.