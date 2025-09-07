Intensive Partie gegen den TSV Pfuhl

Die Begegnung startete ereignisreich: Bereits in der 10. Minute gab es das erste Highlight –

allerdings in Form eines falschen Einwurfs. Kurz darauf, in der 13. Minute, verhinderte Schäch mit einer starken Parade nach fahrlässigem Ballverlust im eigenen Strafraum den frühen Rückstand. Nur zwei Minuten später folgte das erste große Highlight für Ballendorf: Stammler nutzte die Chance und traf mit einem Traumtor aus gut 40 Metern ins verwaiste Tor (15.). Die Gäste aus Pfuhl hätten fast postwendend geantwortet, doch den Elfmeter in der 18. Minute entschärfte Schäch souverän. In der 28. Minute erspielte sich Ballendorf eine gute Doppelchance, doch der Ball wollte nicht ins Netz. Defensiv musste sich die Heimelf ebenfalls beweisen: Koch klärte in der 33. Minute in höchster Not zur Ecke. Kurz vor der Pause kam Pfuhl zu einem guten Abschluss (39.), während Ballendorf über Staudenmeyer und Stammler in der 42. Minute die große Möglichkeit zum 2:0 vergab.

Bitter wurde es in Minute 45, als Schmid nach Gelb-Rot vom Platz musste. Mit einem Mann weniger wurde es für Ballendorf in der zweiten Halbzeit schwerer. Bereits in der 50. Minute flog ein langer Freistoß von Schäch knapp über das Tor. Kurz darauf fiel der Ausgleich für Pfuhl (55.). Nur zwei Minuten später hatten die Gäste sogar die Chance zur Führung, der Ball ging jedoch am Tor vorbei (57.).