Intensive Partie endet 1-1

Gefühlt lief vor und während des Spiels vieles gegen den TSV, doch mit einer starken kämpferischen Mannschaftsleistung erkämpft sich der TSV einen Punkt. Am Ende sind es sogar fast drei. Von Beginn an ist es eine sehr intensive Partie, wenngleich es spielerisch bei beiden Teams etwas holprig ist, was teilweise auch an den schlechten Platzverhältnissen liegt. Die erste Großchance hat der Gast. Nach einem Freistoß springt der Ball an die Latte, den Nachschuss hat Schmidt, wobei der Ball wohl klar hinter der Linie ist (9.). Glück für den TSV. In der Folge geht es hin und her. Jehle hat die erste Chance für den TSV (12.), Dornstadt scheitert erneut an Schmidt (14.) und Jost köpft freistehend neben das Tor (20.). Dann ein großer Schreckmoment für den TSV. Nach einem Zusammenprall im Kopfballduell bleibt Jost liegen und muss mit einem langen Cut am Kopf ins Krankenhaus (30.). Gute Besserung, Samu! Zur Halbzeit passiert nicht mehr viel. In der zweiten Hälfte zeigen weiter beide Teams Wille und Leidenschaft, die Chancen bleiben zunächst aus. Wieder ist es Schmidt, der nach einem Distanzschuss das 0-1 verhindert (65.). Dann eine absolut überragende Willensleistung von Mayer, die zum 1-0 führt (70.). Balleroberung, Drang zum Tor und mit letzter Kraft am Torwart vorbei ins Glück. Bosch lässt das 2-0 liegen. In der 82. Minute bekommt dann der TSV nach einem Eckball mehrfach den Ball nicht geklärt und verursacht am Ende einen unglücklichen aber klaren Foulelfmeter, den Dornstadt zum 1-1 verwertet (83.). Bayer kassiert für das Foul noch die gelb-rote Karte. Dornstadt rennt nun an, wobei der TSV mit großem Kampf in Unterzahl dagegen hält und sogar noch selber Offensivaktionen hat, die leider nichts mehr einbringen. Am Ende steht ein gerechtes 1-1 in einem intensiven Spiel.