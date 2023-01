Intensive erste Trainingswoche

Die erste Trainingswoche für unsere Jungs gehört schon wieder der Vergangenheit an.

Nach 5 Einheiten innerhalb von 6 Tagen, konnte das Trainerteam auf eine intensive Trainingswoche zurückblicken. Hierbei waren die Spieler bei den zahlreichen Einheiten in Sachen Grundlagenausdauer und Ballgewöhnung immens gefordert, wobei der Spaß jedoch keinesfalls zu kurz kam. Bemerkenswert fanden die Trainer, dass die meisten Spieler auch während der langen Winterpause nicht tatenlos waren und sich bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in einer körperlich guten Verfassung präsentierten, Daran gilt es nun auch in den nächsten Wochen anzuknüpfen und gleichzeitig darauf zu hoffen, dass die Spieler weitgehend von Verletzungen verschont bleiben.

Die Mannschaft startet in die 2. Trainingswoche mit Testspielen gegen die Bezirksligisten TSV Münchingen (Dienstag, 31.1., 19:30 Uhr) und GSV Pleidelsheim (Samstag, 4.2.,12:00 Uhr).