Intensität ohne Befindlichkeiten - Ruess über den Status Quo des FCM

Nach der Niederlage im Stadt-Derby geht es für den 1. FC Monheim in der Oberliga am kommenden Sonntag gegen den SV Sonsbeck weiter. Der Tabellendritte war am vergangenen Wochenende gegen die DJK Adler Union Frintrop erfolgreich (2:1). Insgesamt blickt Sonsbeck auf einen erfolgreichen Saisonstart zurück: drei Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage.

„Sonsbeck ist eine Mannschaft, die taktisch sehr diszipliniert und gut unterwegs ist. Sie bringen sehr viel Physis mit und haben ein klares taktisches Konstrukt, was sie verinnerlicht haben und was sie auch abbilden“, beschreibt FCM-Trainer Dennis Ruess den Gegner. Besonders hebt er die Offensivspieler Niklas Binn und Klaus Keisers als kopfballstarke Gegner hervor. „Das ist eine Mannschaft, die über die ganze Spieldauer gefährlich bleibt und auch gerade am Ende noch einmal einen Punch setzen kann.“

Der 1. FC Monheim hingegen konnte am abgelaufenen Spieltag nicht punkten. Das Revier-Derby bei den Sportfreunden Baumberg verlor man mit 0:2 – eine Niederlage, die etwas mehr frustriert als andere. Auch wenn die Ergebnisse der letzten Wochen die Leistung der Mannschaft nicht reflektieren, sieht Ruess die Entwicklung weiterhin positiv: „Wir wissen aber auch um unsere Stärke, was wir auch gerade spielerisch im Stande sind zu leisten. Wenn ich diese Themen sehe, die wir bringen können, die wir auch immer in allen Spielen gebracht haben, dann sehe ich uns immer in der Lage, ein Spiel mitzugestalten.“

Der kommende Gegner ist jedoch einer, mit dem die Monheimer in den vergangenen Jahren keine guten Erfahrungen machten. Keines der vergangenen fünf Spiele gegen Sonsbeck konnte die Mannschaft gewinnen. Das jüngste Aufeinandertreffen endete mit einem 2:2, bei dem Talha Demir und Mohamed El Mouhouti für den FCM trafen.

Sonsbeck ist stark

Personellkönnen die Monheimer nach Rückkehr des gelb-rot-gesperrten Demir und des krankheitsbedingt angeschlagenen Tim Galleski wieder aufatmen. Der Einsatz von Leonard Bajraktari ist hingegen weiterhin unwahrscheinlich. Was nach dem Derby jedoch unterging, war das Comeback von Tom Hirsch, der den Monheimern nach überstandenem Kreuzbandriss jetzt wieder zur Verfügung steht. „Bei aller Enttäuschung über das Ergebnis war da auch eine freudige Geschichte. Kompliment an ihn, das ist Ende Februar passiert. Was er in den letzten Monaten dafür investiert und getan hat, um gesund zu werden, hat was mit absoluter Leidenschaft und absolutem Willen zu tun“, lobt Ruess den 29-Jährigen. Mit Hirsch kehrt ein Offensivspieler zurück, der für die Mannschaft qualitativ von hohem Wert ist und auch Erfahrung mitbringt. Es bleibt abzuwarten, wie sich der 29-Jährige in den nächsten Wochen wieder in das Mannschaftsgefüge einbringt.

Auf die Partie gegen Sonsbeck blickt Ruess auch aus einem anderen Grund zuversichtlich. „Die letzten beiden Spiele waren sicherlich besondere Spiele. Das eine war ein Spiel mit ganz vielen Ehemaligen und das letzte Spiel war ein Derby. Jetzt geht es wieder in ein Spiel rein, wo auch die Intensität da ist, aber wo diese persönlichen Befindlichkeiten nicht im Vordergrund stehen.“ Die Intensität, die die Monheimer in den vergangenen Partien auf den Platz gebracht haben, wird auch gegen Sonsbeck wichtig werden. „Sonsbeck ist eine Mannschaft, die klar um ihre Stärken weiß und sie auch einsetzt“, sagt Ruess. Für den FCM zählt also vor allem die Präsenz im Spiel, um am kommenden Sonntag wieder punkten zu können.