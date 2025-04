»Intensität ist oft zu hoch«: Seebach beklagt zahlreiche Verletzte

Am Dienstag erhielt die beeindruckende Aufholjagd des TSV Seebach mit der 0:1-Heimniederlage im Nachholspiel gegen Primus FC Sturm Hauzenberg einen Dämpfer. Zuvor konnte der amtierende Vizemeister acht von neun Partien für sich entscheiden. "Es war eine sehr zerfahrene und umkämpfte Partie - eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Wir konnten uns offensiv fast überhaupt nicht in Szene setzen, Hauzenberg hatte zwei, drei gefährliche Aktionen. Daher war der knappe Sieg auch nicht unverdient", resümierte Seebachs Coach Wolfgang Beller, der zudem vor und während der Partie schon die eine oder andere Hiobsbotschaft zu verkraften hatte.

Zu den Langzeitausfällen Florian Weber, Tahsin Kabak, Simon Griesbeck, Patryk Richert und Tobias Biermeier gesellt sich Stefan Trifterer, der sich gegen Hauzenberg einem Muskelfaserriss zugezogen hat. Sandro Nickl und Alexander Wittenzellner konnten gegen den Spitzenreiter gar nicht auflaufen. "Alex hat eine Zerrung, Sandro einen Bänderriss im Sprunggelenk. Mit einem Tapeverband hofft er am Samstag dabei sein zu können. Ich bin allerdings skeptisch, ob das klappt", sagt Wolfgang Beller, der zudem weiter ohne Dominik Hauner planen muss. Christoph Beck musste am Dienstag angeschlagen ausgewechselt werden. "Er hat Probleme mit dem Rücken und kann aktuell nicht mal schmerzfrei gehen. Daher steht auch hinter seinem Einsatz ein sehr dickes Fragezeichen", seufzt Beller, der aber trotz der ganzen Baustellen nicht schon vor dem Verfolgerduell beim Rangzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf die weiße Fahne hisst: "Wir werden mit einem sehr kleinen Kader auskommen müssen, aber immer noch eine konkurrenzfähige Truppe haben, die alles geben wird, um nicht leer auszugehen."







Beller hadert dennoch etwas mit der aktuellen Situation: "Es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn in der entscheidenden Phase so viele Spieler ausfallen." Ein Großteil der Verletzungen sind für den 60-Jährigen erklärbar: "Die Intensität ist oft zu hoch. Es wird mit voller Wucht in nahezu jeden Zweikampf gerumpelt. Oft ist das unnötig, weil man das auch anderes lösen und schlauer agieren könnte. Dadurch passiert relativ viel und die Spiele sind in vielen Phasen oft reine Abnutzungskämpfe."