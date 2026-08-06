„Intensität, Freude, Wiederholung“ als Erfolgsrezept

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Im FuPa-Teamcheck spricht Daniel Nawotke, Trainer des 1. FC Neubrandenburg in der Verbandsliga, über eine intensive Vorbereitung, sechs Nachwuchsspieler im Männerkader, die Stärken seines Teams und die Erwartungen an den Saisonauftakt. Dabei richtet er den Blick auf eine weitere Entwicklung seiner Mannschaft und den ersten Sieg der neuen Spielzeit.

Daniel Nawotke blickt insgesamt positiv auf die vergangenen Wochen zurück. Die Vorbereitung sei nach seinen Vorstellungen verlaufen, auch wenn der vorgezogene Saisonauftakt gegen den SV Pastow Anpassungen erforderlich gemacht habe.

Von Beginn an habe die Mannschaft ein erhöhtes Maß an Intensität ins Training gebracht, dabei aber darauf geachtet, die Belastung nicht zu überziehen. Das Trainingspensum sei Schritt für Schritt gesteigert worden, um möglichst schnell das notwendige Fitnessniveau zu erreichen. Besonders hebt der Trainer hervor, dass die Spieler in jeder Einheit engagiert mitgezogen hätten.

„Insgesamt können wir mit dem Verlauf der Vorbereitung zufrieden sein“, sagt Daniel Nawotke gegenüber FuPa.

Auch in den Testspielen stand eine hohe Intensität im Mittelpunkt. Gleichzeitig sollte die Mannschaft bereits taktische Inhalte verinnerlichen, die sie sowohl in der Defensive als auch in der Offensive durch die gesamte Saison begleiten sollen. Dabei habe auch der Spaß am Fußball eine zentrale Rolle gespielt – getreu dem Motto: „Intensität, Freude, Wiederholung“.

Erfreulich sei gewesen, dass es dem Team über viele Phasen gelungen sei, das eigene Spiel auf den Platz zu bringen. Verbesserungsbedarf sieht der Coach allerdings noch bei der Seriosität über die gesamten 90 Minuten sowie bei der Kommunikation auf dem Spielfeld.

Sechs Talente rücken auf

Personell setzt der Verein konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Mit Xaver Deuble, Dustin Grun, Misha Kurghinyan, Justin Lange, Erik Lenz und Paco Raasch stoßen gleich sechs Spieler aus der U19 des 1. FC Neubrandenburg 04 in den Männerkader.

Für den Trainer ist das weit mehr als eine reine Personalie.

„Zunächst bin ich stolz und dankbar, dass wir sechs Spieler unserer U19 direkt mit in den Männerkader ziehen konnten. Das unterstreicht die einmalige DNA unseres Vereins.“

Da er die Nachwuchsspieler bereits lange kenne und häufig mit ihnen gearbeitet habe, seien ihre Qualitäten keine Überraschung. Insgesamt könnten sie das Niveau im Männerbereich bereits mitgehen und es teilweise sogar mitbestimmen. Deshalb zeigt sich Daniel Nawotke mit ihren ersten Eindrücken sehr zufrieden.

Gleichzeitig verweist er auf den normalen Entwicklungsprozess junger Spieler. Es sei bereits zu erkennen gewesen, dass ihre Leistungen noch stärker von der Tagesform abhingen und sie bereits erstes „Lehrgeld“ hätten zahlen müssen. Genau diese Schwankungen gelte es nun möglichst zu minimieren.

Noch ein möglicher Neuzugang

Die Transferplanungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Aktuell absolviert ein Spieler ein Probetraining, nachdem er sich selbst beim Verein angeboten hat. Ob daraus eine Verpflichtung entsteht, ist nach Angaben des Trainers noch offen.

Abgänge erwartet der Coach dagegen derzeit nicht.

Geschlossenheit als große Stärke

Die Basis für eine erfolgreiche Saison sieht der Coach vor allem im mannschaftlichen Zusammenhalt.

„Insgesamt haben wir bereits eine starke mannschaftliche Geschlossenheit und werden nun durch kreative Freigeister verstärkt.“

Diese Mischung soll der Mannschaft zusätzliche Qualität verleihen.

Klare Ziele für die Saison

Ein konkretes Tabellenziel nennt der Trainer nicht. Stattdessen richtet er den Fokus auf eine kontinuierliche Verbesserung gegenüber der vergangenen Spielzeit.

„Wir wollen uns in allen Bilanzen der vorherigen Saison verbessern. Ich würde es aber auch unterschreiben, wenn wir am Ende zwei Tore weniger schießen, dafür zwei Plätze weiter vorn sind", unterstreicht er.

Kein eindeutiger Favorit

Im Titelrennen der Verbandsliga möchte sich Daniel Nawotke nicht auf einen einzigen Anwärter festlegen.

„Es gibt keinen einzelnen Favoriten.“

Der Blick auf den Saisonauftakt

Die Motivation für das erste Pflichtspiel der neuen Saison ist groß. Schließlich erinnert sich der Trainer noch gut an den Ausgang der entsprechenden Partie aus der Vorsaison (3:4 gegen den SV Pastow)

„Es ist für uns das Eröffnungsspiel der Vorsaison, das wir verloren haben. Diesmal wollen wir gewinnen", betont Nawotke