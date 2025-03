Integriert: Trotzdem muss Kicker des FC Bierstadt vorerst gehen

Wiesbaden. Mit seinem vollen Vornamen Yankhoba ruft ihn eigentlich niemand. Yanko nennen ihn alle, die ihn kennen hier in Wiesbaden. Und das sind viele. Denn Yanko, 23 Jahre alt und aus dem Senegal, ist ein Begriff in der Fußballwelt. Er spielt beim FC Bierstadt in der ersten Mannschaft. Aber nicht nur das, er trainiert auch die A2- und B2-Jugend des Vereins zweimal in der Woche.Seit 2022 ist der Senegalese in Deutschland, spielte zunächst bei der SG Schlangenbad und ist seit Sommer beim FC Bierstadt in der Gruppenliga Wiesbaden aktiv.