Integrativturnier geht in die elfte Runde Von Ali Naghsh organisiertes Event verbindet aktive Fußballer mit körperlich beeinträchtigten Kindern und Flüchtlingen

Rüdesheim. Welch verbindende Kraft der Fußball hat, zeigt sich einmal im Jahr beim Integrationsturnier in Rüdesheim. Das Turnier wird von Ali Naghsh organisiert, der seine sportliche Leidenschaft als Fußballer mit seinem Beruf als Sozialarbeiter in der Jugendhilfe Marienhausen im St. Vincenzstift verknüpft. Im Jahr 2023 geht das Turnier am 25. Februar 2023 in die nunmehr elfte Auflage.