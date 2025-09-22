Instagram Spielbericht: Ein unvergesslicher Auftakt

"Wo fangen wir an? Wir dürfen wohl für all unsere Brüder sprechen, wenn wir sagen: Dieser Spieltag war einer der schönsten, wenn nicht sogar der schönste in unserer Vereinsgeschichte.



Bezeichnend und gleichzeitig bestätigend ist dabei, dass sich dies nicht im Ergebnis widerspiegelt.



Mit einigen neuen Gesichtern starteten wir in den ersten Spieltag und erlebten ein spannendes Debüt für unsere Mannschaft.



Von Beginn an war es eine Partie auf Augenhöhe. Trotz ihres Debüts zeigten die Gäste aus Essen schnell, dass dies nicht ihr erstes Mal auf dem Hallenboden gewesen sein dürfte.



Die Begegnung entwickelte sich rasch zu einem offenen Schlagabtausch - ein wahres Torfestival, bei dem sich am Ende ganze 17 Treffer abzeichneten.



Zwischenzeitlich gingen unsere Brüder mit 3:2 in Führung und drehten die Partie. Doch genau hier begann eine unvergessliche Reise:



Kurz nach dem Treffer bemerkte einer unserer Spieler, dass der Ball beim Tor wohl auch von uns mit der Hand berührt worden war. Ein solches Tor war für uns trotz der Anerkennung durch den Schiedsrichter nicht akzeptabel. In Absprache mit der Mannschaft erzielte unser Kapitän daraufhin bewusst ein Eigentor.



Ein Moment, der die ganze Halle zusammenschweißte und diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Ehrlichkeit, Respekt und Zusammenhalt machte.



So mündete die Partie in einen äußerst fairen Wettkampf, der bis zur letzten Sekunde ein spannendes Ringen um die drei Punkte blieb.



Wir bedanken uns herzlich bei einem großartigen Schiedsrichtergespann, unseren Unterstützern und den Brüdern aus Essen. Es war uns eine Ehre – und wir blicken voller Freude auf das Rückspiel!



Alles Lob gebührt dem Herrn der Welten, der uns mit all diesen Gnaden versorgt."



Quelle: UMMAH SPORTS INSTAGRAM