Instagram-Kanal des SV Wilhelmshaven gelöscht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Beim SV Wilhelmshaven hat es auf Vereinsebene eine Veränderung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gegeben: Der bisherige Instagram-Kanal wurde gelöscht, zudem ist der bisherige Social-Media-Verantwortliche nicht mehr im Amt.
Der bisherige Verantwortliche, Volker Claasen, veröffentlichte auf seinem Kanal wiederum eine Erklärung: