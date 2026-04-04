 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Instagram-Kanal des SV Wilhelmshaven gelöscht

Oberligist startet neu

von red · 04.04.2026, 11:49 Uhr · 0 Leser
– Foto: Horst Vogler

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Oberliga Niedersachs.
SV Wilhelmsh

Beim SV Wilhelmshaven hat es auf Vereinsebene eine Veränderung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gegeben: Der bisherige Instagram-Kanal wurde gelöscht, zudem ist der bisherige Social-Media-Verantwortliche nicht mehr im Amt.

Der bisherige Verantwortliche, Volker Claasen, veröffentlichte auf seinem Kanal wiederum eine Erklärung:

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