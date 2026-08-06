 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Insolvenzverfahren gegen den FCA Darmstadt wird eröffnet

Die Zukunft des FCA Darmstadt steht infrage +++ Doch der Arheilger Verein gibt nicht auf

von Redaktion · Gestern, 17:00 Uhr · 0 Leser
An Fußball ist hier nicht zu denken: Der Platz des FCA Darmstadt gleicht mehr einer Wiese als einem Spielfeld. Über den Arheilger Verein wird demnächst das Insolvenzverfahren eröffnet.
An Fußball ist hier nicht zu denken: Der Platz des FCA Darmstadt gleicht mehr einer Wiese als einem Spielfeld. Über den Arheilger Verein wird demnächst das Insolvenzverfahren eröffnet. – Foto: Peter Henrich

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