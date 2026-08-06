Insolvenzverfahren gegen den FCA Darmstadt wird eröffnet Die Zukunft des FCA Darmstadt steht infrage +++ Doch der Arheilger Verein gibt nicht auf von Redaktion · Gestern, 17:00 Uhr · 0 Leser

An Fußball ist hier nicht zu denken: Der Platz des FCA Darmstadt gleicht mehr einer Wiese als einem Spielfeld. Über den Arheilger Verein wird demnächst das Insolvenzverfahren eröffnet. – Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Die Fußballer wollen die Runde in der Kreisliga C

zu Ende spielen, auch wenn sie derzeit ohne Spielfeld sind und als Absteiger feststehen.