Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Insolvenzverfahren gegen den FCA Darmstadt wird eröffnet
Die Zukunft des FCA Darmstadt steht infrage +++ Doch der Arheilger Verein gibt nicht auf
von Redaktion · Gestern, 17:00 Uhr · 0 Leser
An Fußball ist hier nicht zu denken: Der Platz des FCA Darmstadt gleicht mehr einer Wiese als einem Spielfeld. Über den Arheilger Verein wird demnächst das Insolvenzverfahren eröffnet. – Foto: Peter Henrich
Darmstadt. Die Fußballer wollen die Runde in der Kreisliga C zu Ende spielen, auch wenn sie derzeit ohne Spielfeld sind und als Absteiger feststehen.
Neben der zwingenden Vorlage eines wasserdichten Finanzierungsplans beim Verband bereitet vor allem die verwahrloste Heimstätte große Sorgen: Defekte Beregnungsanlagen, Schuttberge und Maulwurfshügel machen Heimspiele am Gehmerweg derzeit unmöglich, weshalb das Team vorerst in einer Dauerschleife auswärts antreten muss. Weitere Infos zu den Hintergründen lest ihr bei Echo online (Plus-Artikel).