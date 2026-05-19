Insolvenz von Hürtürkel belastet 17.Nachholspieltag

Archiv: Hürtürkel in rot – Foto: Frank Arlinghaus

Der Nachholspieltag in der Landesliga Staffel 1 bringt in der Woche spannende Begegnungen. Während an der Spitze der Kampf um Meisterschaft und Aufstieg weiter Fahrt aufnimmt, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Teams um dringend benötigte Punkte. Besonders im Fokus steht das Topspiel zwischen dem Berliner SV 92 und Spitzenreiter FC Internationale Berlin. Und alle Hürtürkel Ergebnisse stehen unter Tabellen-Vorbehalt, wenn die Neuköllner nachträglich vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden sollten (FuPa Berlin berichtet)

17. Spieltag der Landesliga-Staffel 1 Mi

20.05.26 Berliner SC II - DJK Schwarz Weiß Neukölln

20.05.26 BSV Hürtürkel - SV BW Berolina Mitte 49

20.05.26 1. FC Schöneberg 1913 - SC Borsigwalde 1910 Berlin

20.05.26 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - Berlin Hilalspor

Do

21.05.26 Friedenauer TSC - Sportfreunde Johannisthal

21.05.26 BFC Preussen II - SC Berliner Amateure

21.05.26 Pfeffersport - SV Empor Berlin II

21.05.26 Berliner SV 92 - FC Internationale Berlin

Zwei direkte Tabellennachbarn treffen in Lankwitz aufeinander. Sowohl Preussen II als auch die Berliner Amateure bewegen sich bislang im gesicherten Mittelfeld, könnten mit einem Sieg aber noch einige Plätze gutmachen. Beide Teams verfügen über offensive Qualität, ließen defensiv jedoch regelmäßig Punkte liegen. Viel spricht für ein enges Spiel.

Do., 21.05.2026, 19:30 Uhr Pfeffersport Pfeffersport SV Empor Berlin Empor Berlin II 19:30 PUSH

Im Duell zweier abstiegsgefährdeter Mannschaften geht es um enorm wichtige Punkte. Pfeffersport könnte sich mit einem Heimsieg etwas Luft verschaffen, während Empor II nach zuletzt schwankenden Leistungen wieder Stabilität sucht. Die Tagesform dürfte in dieser Partie entscheidend sein.

Morgen, 19:30 Uhr Berliner SC Berliner SC II DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln 19:30 PUSH

Der Berliner SC II will nach zuletzt wechselhaften Leistungen den Abstand zur unteren Tabellenregion endgültig vergrößern. Gegen Schlusslicht Schwarz Weiß Neukölln spricht die Tabellenlage klar für die Gastgeber. Neukölln kassierte bereits 72 Gegentreffer und benötigt im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis. Für den BSC bietet sich dagegen die Chance, sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen.

Do., 21.05.2026, 19:30 Uhr Berliner SV 92 BSV 1892 FC Internationale Berlin FC Inter 19:30 PUSH

Das Spitzenspiel des Nachholspieltags steigt in Wilmersdorf. Tabellenführer FC Internationale reist mit der besten Defensive der Liga an und will einen weiteren großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Der Berliner SV 92 besitzt jedoch die Qualität, dem Spitzenreiter gefährlich zu werden. Mit einem Heimsieg könnte der BSV das Titelrennen noch einmal spannend machen. Für beide Teams ist dieses Duell richtungsweisend.

Morgen, 19:30 Uhr BSV Hürtürkel Hürtürkel SV BW Berolina Mitte 49 Berolina 19:30 PUSH

Hürtürkel önnte mit einem Heimsieg wichtige Schritte Richtung Klassenerhalt machen, während Berolina Mitte fast schon zum Punkten verdammt ist. Die Gäste stellen mit 77 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga und brauchen defensiv dringend mehr Stabilität.

Für beide Teams geht es um wichtige Zähler im unteren Mittelfeld. Aufsteiger Schöneberg zeigte offensiv zuletzt immer wieder Qualität, offenbarte aber auch defensive Schwächen. Borsigwalde reist mit der Hoffnung an, nach zuletzt schwierigen Wochen wieder Konstanz in die eigene Leistung zu bringen. Ein offenes Spiel mit Toren scheint wahrscheinlich.

Hilalspor gehört zu den spielstärksten Mannschaften der Liga und möchte den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Charlottenburg-Wilmersdorf um ein positives Saisonfinish und will vor heimischer Kulisse überraschen. Die Gäste gehen aufgrund ihrer stabileren Saisonleistung dennoch favorisiert in die Partie.

Do., 21.05.2026, 18:30 Uhr Friedenauer TSC Friedenau Sportfreunde Johannisthal Johannisthal 18:30 PUSH