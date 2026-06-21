Insolvenz statt Ismaik-Deal: Löwen treiben Befreiungskampf voran „Größte Chance seit vielen Jahren“ von Uli Kellner · Gestern, 09:38 Uhr · 0 Leser

Löwen-Präsident Gernot Mang auf der Mitgliederversammlung im Zenith. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Die KGaA des TSV 1860 München muss nach Angaben von Präsident Gernot Mang nächste Woche Insolvenz anmelden. Die Mitglieder stimmten für eine neue Spielbetriebs-GmbH.

Um 11.03 Uhr am Sonntag fegt ein erster Orkan durchs Zenith. Soeben hatte Präsident Gernot Mang an die fristlose Kündigung des Kooperationsvertrages mit Hasan Ismaik erinnert. Die Mitglieder des TSV 1860 erheben sich von ihren Sitzen und applaudieren. Schon da ist klar, in welche Richtung sich diese Versammlung entwickeln wird. „Ich werde nicht so tun, als wäre das ein normaler Tag“, sagt Mang zu Beginn seiner halbstündigen Rede. Die vergangenen Wochen seien hart gewesen. Viel Schlaf habe er nicht bekommen. Aber eines wolle er mit voller Überzeugung sagen: „Was jetzt vor uns liegt, ist die größte Chance für den TSV 1860 seit vielen Jahren.“

Löwen-Präsident Mang: „Wir verabschieden uns vom Investorenmodell der vergangenen 15 Jahre“ Und dann folgt der Hammer des Tages: „Nach Lage der Dinge muss die KGaA nächste Woche Insolvenz anmelden. Wir bauen alles neu auf – und verabschieden uns vom Investorenmodell der vergangenen 15 Jahre.“ Zuvor hatte Mang berichtet, Ismaik habe nicht auf das Angebot reagiert, seine Anteile an den e.V. zu verkaufen. Mang spricht ausdrücklich nicht von einer Krise, sondern von einem Aufbruch. Die Löwen hätten nun die Möglichkeit, ihren eigenen Weg zu gehen – einen unabhängigen. Die Kündigung des Darlehensvertrages durch Ismaik am 21. Mai bewertet er unter Berufung auf drei unabhängige Kanzleien als unrechtmäßig.