Insiderwissen beim Pfeddersheimer Saisonstart

Pfeddersheim. Mit einer Woche Verspätung startet an diesem Wochenende auch die TSG Pfeddersheim in die aktuelle Landesliga-Saison. Die Partie des ersten Spieltages beim SVW Mainz wurde in beiderseitigem Einverständnis auf den 20. August verlegt, da beide Lager durch zahlreiche Urlauber nur dünn besetzt waren. Auftaktgegner am Sonntag (15:30 Uhr) auf dem Rasenplatz “Am Schießhaus" ist der SV Südwest Ludwigshafen.
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Für TSG-Trainer Pietro Berrafato ein besonders Spiel – und das aus mehreren Gründen. Berrafato kommt aus Ludwigshafen. Er kennt den Verein und die Spieler. Mit SV-Trainer und Abteilungsleiter Ediz Sari verbindet ihn eine langjährige Freundschaft, zudem war der Deutsch-Türke vor einigen Jahren bei Phönix Schifferstadt sein Cheftrainer. Den spielfreien Saisonauftakt nutzte Berrafato um den Meister der Bezirksliga Vorderpfalz bei dessen Saisonpremiere (2:3 gegen SG Mutterstadt) zu beäugen. „Sie haben eine sehr, sehr gute Truppe beisammen. Ich erwarte Ludwigshafen am Ende unter den ersten sechs.“
Dabei verweist er vor allem auf die Spielstärke der Mannschaft. „Die haben technisch sehr starke Spieler, sind in der Lage mit schnellen Spielzügen von hinten raus viele Torchancen zu kreieren. Dazu steht die Abwehr kompakt. Eigentlich“, so sein Fazit, „haben die keine echte Schwachstelle.“ Berrafatos Trumpf ist aber, dass er die Spieler des SV kennt.
Die Gäste bekommen es mit einer rund erneuerten TSG Pfeddersheim zu tun, „die sich noch finden muss“, so Berrafato. Mit Kapitän Fabian Sombetzki, Torwart Leon Guth und Offensivspieler Artur Reich sind drei Führungsspieler geblieben, ansonsten war die personelle Fluktuation bei der TSG aber groß. Für Co-Trainer Marcell Oehler, den es aus beruflichen und privaten Gründen in das Ruhrgebiet zog, fehlt noch ein adäquater Ersatz. Berrafatos Wunschlösung wäre erneut ein spielender „Co“.
Die personelle Neuausrichtung in Pfeddersheim hat am Credo des Übungsleiters indes nichts geändert: „Wir wollen hinten stabil stehen.“ Inzwischen sei sein Team flexibler im Spielaufbau, das standardisierte 3:5:2 als Grundstruktur der Vorsaison kann je nach Gegner verändert werden. Berrafato: „Wir wollen die Räume eng machen und bei Ballbesitz schnell nach vorne spielen.“ Wo der „Königstransfer“ Ali Aslan die Tore machen soll. Im Idealfall schon gegen Ludwigshafen.