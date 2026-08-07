Insiderwissen beim Pfeddersheimer Saisonstart Gegen den SV Südwest Ludwigshafen beginnt für die TSG Pfeddersheim die Landesliga-Spielzeit 2026/27 +++ Und TSG-Trainer Pietro Berrafato weiß ganz genau, auf wen sein Team dabei trifft von Michael Mayer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Pfeddersheimer um Trainer Pietro Berrafato (links) treffen auf einem ihrem Coach bestens bekannten Gegner. Mit der Nummer 27 auf dem Spielfeld: Artur Reich. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press - Archiv

Pfeddersheim. Mit einer Woche Verspätung startet an diesem Wochenende auch die TSG Pfeddersheim in die aktuelle Landesliga-Saison. Die Partie des ersten Spieltages beim SVW Mainz wurde in beiderseitigem Einverständnis auf den 20. August verlegt, da beide Lager durch zahlreiche Urlauber nur dünn besetzt waren. Auftaktgegner am Sonntag (15:30 Uhr) auf dem Rasenplatz “Am Schießhaus" ist der SV Südwest Ludwigshafen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Für TSG-Trainer Pietro Berrafato ein besonders Spiel – und das aus mehreren Gründen. Berrafato kommt aus Ludwigshafen. Er kennt den Verein und die Spieler. Mit SV-Trainer und Abteilungsleiter Ediz Sari verbindet ihn eine langjährige Freundschaft, zudem war der Deutsch-Türke vor einigen Jahren bei Phönix Schifferstadt sein Cheftrainer. Den spielfreien Saisonauftakt nutzte Berrafato um den Meister der Bezirksliga Vorderpfalz bei dessen Saisonpremiere (2:3 gegen SG Mutterstadt) zu beäugen. „Sie haben eine sehr, sehr gute Truppe beisammen. Ich erwarte Ludwigshafen am Ende unter den ersten sechs.“

Dabei verweist er vor allem auf die Spielstärke der Mannschaft. „Die haben technisch sehr starke Spieler, sind in der Lage mit schnellen Spielzügen von hinten raus viele Torchancen zu kreieren. Dazu steht die Abwehr kompakt. Eigentlich“, so sein Fazit, „haben die keine echte Schwachstelle.“ Berrafatos Trumpf ist aber, dass er die Spieler des SV kennt. Drei TSG-Führungsspieler sind im Sommer geblieben Die Gäste bekommen es mit einer rund erneuerten TSG Pfeddersheim zu tun, „die sich noch finden muss“, so Berrafato. Mit Kapitän Fabian Sombetzki, Torwart Leon Guth und Offensivspieler Artur Reich sind drei Führungsspieler geblieben, ansonsten war die personelle Fluktuation bei der TSG aber groß. Für Co-Trainer Marcell Oehler, den es aus beruflichen und privaten Gründen in das Ruhrgebiet zog, fehlt noch ein adäquater Ersatz. Berrafatos Wunschlösung wäre erneut ein spielender „Co“.