"Insgesamt zufrieden – mit Abstrichen"

Als Aufsteiger und mit Platz 7 nach 19 Spielen können wir insgesamt zufrieden sein. Allerdings sind wir mit den jüngsten Ergebnissen – insbesondere den Niederlagen gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt wie Neuenheim und Viernheim – keineswegs einverstanden.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Jay Peters, Lars Schätze und Samuel Handschick haben ihr Auslandseminar beendet und stehen wieder zur Verfügung.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Die SG-SV Lobbach.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unser primäres Ziel bleibt der Klassenerhalt. Das erfordert von Beginn an deutlich mehr Konstanz in unseren Leistungen. Gleichzeitig wollen wir unsere jungen Talente weiterhin behutsam und gezielt an den Seniorenfußball heranführen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Deutschland war und ist eine echte Turniermannschaft. Jetzt liegt es am Bundestrainer, Mut zu beweisen und konsequent auf unsere jungen Talente zu setzen.