„Das war eine verdiente Niederlage“, stellte Vehring nüchtern fest – und fand damit klare Worte für einen Auftritt, der zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten bereithielt.

Es war die Phase, in der die Gäste das Spiel offen gestalten konnten – getragen von der mannschaftlichen Geschlossenheit, die sie über weite Strecken der Saison ausgezeichnet hat.

In den ersten 45 Minuten stemmte sich Schwefingen mit Ordnung und Einsatz gegen die spielstarken Gastgeber. „Wir haben es in der ersten Halbzeit gut wegverteidigt bekommen und hatten auch gute Möglichkeiten, einen Stich zu setzen“, erklärte Vehring. Spelle hatte zwar Ballbesitz und suchte Lösungen, doch Schwefingen hielt kompakt dagegen und blieb in seinen Momenten gefährlich.

Zu wild nach dem Seitenwechsel

Nach der Pause kippte die Partie jedoch zunehmend zugunsten der Hausherren. „In der zweiten Hälfte waren wir dann aber viel zu wild und haben Glück, nicht schon vorher in Rückstand zu geraten“, analysierte Vehring selbstkritisch. Die strukturelle Ordnung der ersten Halbzeit ging verloren, Spelle erhöhte den Druck und nutzte seine Möglichkeiten konsequenter.

Schwefingen lief dem Spiel hinterher, fand nicht mehr in die notwendige Kontrolle und musste schließlich die Gegentreffer hinnehmen, die den Ausschlag gaben. Zwar stemmte sich die Mannschaft gegen die Niederlage, doch das reichte an diesem Nachmittag nicht.

Moral bleibt – Ertrag fehlt

Immerhin: Der Einsatz stimmte bis zum Schluss. „Moral kann man den Jungs – wie schon im ganzen Jahr – nicht absprechen“, betonte Vehring. Doch er ergänzte ebenso deutlich: „Insgesamt war es dann nicht genug, um in Spelle was zu holen.“

So blieb am Ende eine Auswärtsniederlage, die im Gesamtbild verdient war. Spelle festigte mit dem Heimsieg seinen Platz im oberen Mittelfeld und zieht an Schwefingen vorbei. Für beide Mannschaften wird es in den letzten drei Spielen darum gehen, sich möglichst positiv aus der Saison zu verabschieden.