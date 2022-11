Insgesamt verdienter Heimsieg gegen den SVL!

Im Duell mit dem SV Lauchheim gab es nach gut 10 Minuten eine kalte Dusche, als der erste Torschuss der Gäste gleich im Tor landete. Die Führung wirkte aber wie ein Wachmacher, denn für die restliche erste Halbzeit war man klar am Drücker. Die erste Chance zum Ausgleich hatte Dominik Eller in der 17.Minute, doch sein Schuss wurde von Torhüter Muck pariert. Beim anschließenden Eckball von Ilg machte dann Manuel Volk am langen Pfosten per Kopf den Ausgleich. Auch in der Folge erspielte man sich vor allem über die linke Seite zahlreiche Gelegenheiten. Dennoch fiel der Führungstreffer erneut nach einer Standardsituation. Diesmal kam Janik Mittelbach zum Kopfball, den Muck aber noch parieren konnte, jedoch im Nachsetzen von Philipp Schmid über die Linie bugsiert wurde. Nur zwei Minuten später spielte man einen Konter über Hamza Bougram wunderbar zu Ende, als der mitgelaufene Fabian Funk schlussendlich mit einem platzierten Schuss ins linke Eck das 3:1 erzielte. Nun war die Partie endgültig gedreht und Lauchheim hatte Mühe, die Ordnung wieder zu finden. Kurz vor der Pause wurde es dann noch einmal brenzlig, als man selber vorne die Chance zum 4:1 hatte und nach einem langen Schlag ein Lauchheimer Stürmer alleine vor Schönherr auftauchte. Dieser parierte jedoch stark mit dem Fuß und so blieb es beim 3:1 zur Halbzeit. Nach dem Wechsel spielten die Gäste wieder druckvoller und es entwickelte sich ein eher zähes Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Große Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht. Der Anschlusstreffer in der 75.Minute durch Brunnhuber kam deswegen schon etwas überraschend, jedoch nicht unverdient in diesem Moment. Es folgte aber wie schon beim ersten Lauchheimer Treffer eine Leistungssteigerung und das 4:2 von Späth in der 85.Minute entschied das Spiel letzlich vollends zu Gunsten des FV 08. Das 5:2 in der Nachspielzeit von Manuel Volk war dann noch ein toller Schlusspunkt. Am Ende ein hart erkämpfter, aber insgesamt sicher verdienter dreifacher Punktgewinn.