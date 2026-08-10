„Insgesamt dann doch ein verdienter Sieg“

– Foto: Lea Bindewald

Ein spätes Freistoßtor hat der SVG Einbeck 05 zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig 4 drei Punkte beschert. Gegen den FC Sülbeck/Immensen blieb die Partie lange torlos, ehe Cetin Erbek in der 88. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Zuvor hatten beide Mannschaften Phasen, in denen sie der Führung nahe waren.

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie, in der Einbeck zunächst die Kontrolle übernahm. Die Gastgeber fanden immer wieder Möglichkeiten, sich offensiv in Szene zu setzen, während Sülbeck/Immensen zunächst nicht die entscheidenden Akzente setzen konnte. SVG Einbeck Sportdirektor Ferat Yildirim sah seine Mannschaft entsprechend mit einem guten Einstieg in die Partie: „Die erste Halbzeit geht an uns. Wir hatten die Kontrolle über das Spiel mit zwei, drei Chancen, die reingehen können.“

Das gelang den Gästen zunächst. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine Phase, in der Einbeck seine zuvor vorhandene Kontrolle nicht in gleicher Weise aufrechterhalten konnte. „Aus der Halbzeit kommt Sülbeck dann stärker aus der Kabine und drückt uns etwas hinten rein.“

Mit der Führung wollte es für Einbeck allerdings zunächst nicht klappen. So blieb die Partie auch nach der ersten Hälfte offen und bot dem FC Sülbeck/Immensen die Möglichkeit, nach der Pause zurückzukommen.

Für Einbeck galt es nun, diese Druckphase zu überstehen. Die Gäste kamen dabei zu Möglichkeiten, doch der entscheidende Abschluss blieb zunächst aus. „Da waren dann auch zwei, drei Chancen, die im Tor landen können. Einmal rettet unser Keeper dann nach nem Ping Pong Ding von der Linie und Linus Macke setzt den Ball dann kurz danach im Eins gegen Eins knapp neben den Pfosten."

Nach etwa 15 bis 20 Minuten bekam Einbeck wieder mehr Zugriff auf das Spiel. Die Gastgeber konnten die Kontrolle zunehmend zurückgewinnen und sich wieder häufiger in der gegnerischen Hälfte festsetzen.

Dann folgte die entscheidende Szene des Nachmittags. In der 88. Minute bekam Einbeck einen Freistoß zugesprochen. Cetin Erbek nutzte die Gelegenheit und erzielte das 1:0.

Ferat Yildirim erinnerte zudem an zwei weitere Möglichkeiten nach dem Führungstreffer: „Danach hatten wir dann nochmal zwei dicke Chancen, die eigentlich rein müssen.“

Die späte Führung brachte Einbeck schließlich über die Zeit. Nach 90 Minuten stand der knappe 1:0-Erfolg fest. Für Ferat Yildirim fiel die Gesamtbewertung trotz der wechselhaften Partie eindeutig aus: „Insgesamt dann doch ein verdienter Sieg.“

Damit holt der Aufsteiger Einbeck zum Start drei Punkte gegen den Absteiger Sülbeck/Immensen.