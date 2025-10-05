"Insgesamt aber haben wir eine gute und seriöse Leistung gezeigt"

Beim Auftritt des TSGV Waldstetten in der Landesliga bei Schlusslicht FV Sontheim/Brenz kann man von einem Start-Ziel-Sieg sprechen. Am Ende stand für die Mannschaft von Patrick Krätschmer ein 6:2- (4:1) Sieg zu Buche. "Wir waren fokussiert, haben die Mannschaft so vorbereitet, dass sie konzentriert zu Werke geht, weil es in dieser Liga egal ist, wer auf welchem Platz steht", sagte Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer. Seine Mannschaft hatte ihm offensichtlich zugehört.
Vom Anpfiff weg agierte der TSGV nach vorne, drängte die Heidenheimer Vorstädter tief in die eigene Hälfte. Bereits in der zweiten Minute traf Tim Schraml die Latte, einen Freistoß von Dominik Pfeifer kratzte Sontheims Schlussmann Tom Ebert aus dem Winkel (5. Minute). Spoiler: Ebert konnte man auf Sontheimer Seite noch am wenigsten etwas vorwerfen, er verhinderte am Ende einen deutlich höheren Sieg.
Ein Schuss von Jannik Kurfess dann wurde zu Niels Waldraff abgefälscht, der cool blieb und zur überfälligen Führung einschob (10.). Nach einem Angriff über mehrere Stationen landete der Ball bei David Vasic, dessen Versuch aber wieder Ebert parierte (15.). Zwei Minuten später aber war er machtlos. Nach einer schönen Flanke von Kurfess netzte Joshua Szenk volley zum 2:0 ein (17.). Der TSGV aber hielt danach das Tempo nicht hoch und die Sontheimer ihrerseits witterten über gelegentliche Konter ihre Chancen. Von der rechten Seite landete so der Ball bei Edis Yoldas, der den Ball festmachte, Marc Heinzmann nicht gut aussehen ließ und zum 1:2 traf (29.). Es war erst das zweite Saisontor der Gastgeber, die mit null Punkten am Tabellenende stehen.
Das aber mobilisierte die Waldstetter wieder, die nun wieder den Weg nach vorne suchten. Nach einem starken Pass von Pfeifer war Waldraff durch, vielleicht aber etwas überrascht, da Ebert weit vor dem Tor war, sein Versuch rollte links am leeren Tor vorbei (34.). Über links dann war Can-Luca Groiß durch, spielte am Sechzehner Vasic an, der abzog und zum 3:1 traf (38.). Es war der erste Gegentreffer, bei dem Ebert nicht gut aussah.
Waldstetten aber wollte mehr, und zwar noch vor dem Pausentee. Groiß scheiterte mit einem Freistoß aus 20 Metern an Ebert (43.). Nach der folgenden Ecke von Pfeifer schraubte sich Jonas Kurz hoch, der Versuch war stark, noch stärker aber parierte wieder Ebert (44.). Doch der vierte Treffer fiel noch. Nach einer feinen Einzelleistung schlenzte Vasic den Ball in die rechte Ecke zum 4:1 (45.).
In der zweiten Halbzeit änderte sich das Spiel nicht, es dauerte jedoch etwas, bis der TSGV gefährlich wurde. Pfeifer zirkelte einen Freistoß von links in die Mitte, in der Groiß komplett frei stand und per Kopf das 5:1 markierte (58.). Kurz darauf hätte der sechste Treffer fallen müssen, doch zunächst Kurz und im Nachschuss Liam Eisele scheiterten am starken Ebert (61.), dem besten Sontheimer.
Kurz darauf entblößte abermals eine Flanke von rechts die Waldstetter Abwehr. Am zweiten Pfosten wuchtete Bastian Matuschek den Ball zum 2:5 in die Maschen (64.). Den Zuschauern wurde eine Menge geboten in dieser Partie. Dann bediente Schraml Waldraff auf der rechten Seite, der Patrick Nagler in der Mitte fan. Er schloss aber nicht ab, sondern legte noch einmal quer zu Pfeifer, der sich schließlich auch noch in die Torschützenliste eintragen durfte 2:6 (72.).
Die Waldstetter trafen in Person von Waldraff und Marcel Mädel ebenfalls ins Tor, doch diese beiden Treffer wurden wegen Abseitsentscheidungen aberkannt. Das tat der Waldstetter Stimmung aber natürlich keinen Abbruch. "Wir hatten in der ersten Halbzeit eine kurze Schwächephase, da waren wir uns vielleicht zu sicher und haben da auch den Gegentreffer bekommen. Insgesamt aber haben wir eine gute und seriöse Leistung gezeigt", resümierte Krätschmer nach den 90 Minuten.