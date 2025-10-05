– Foto: Thomas Nast

"Insgesamt aber haben wir eine gute und seriöse Leistung gezeigt" Der TSGV Waldstetten setzt sich in der Landesliga bei Schlusslicht FV Sontheim mit 6:2 (4:1) durch

Beim Auftritt des TSGV Waldstetten in der Landesliga bei Schlusslicht FV Sontheim/Brenz kann man von einem Start-Ziel-Sieg sprechen. Am Ende stand für die Mannschaft von Patrick Krätschmer ein 6:2- (4:1) Sieg zu Buche. "Wir waren fokussiert, haben die Mannschaft so vorbereitet, dass sie konzentriert zu Werke geht, weil es in dieser Liga egal ist, wer auf welchem Platz steht", sagte Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer. Seine Mannschaft hatte ihm offensichtlich zugehört.

Vom Anpfiff weg agierte der TSGV nach vorne, drängte die Heidenheimer Vorstädter tief in die eigene Hälfte. Bereits in der zweiten Minute traf Tim Schraml die Latte, einen Freistoß von Dominik Pfeifer kratzte Sontheims Schlussmann Tom Ebert aus dem Winkel (5. Minute). Spoiler: Ebert konnte man auf Sontheimer Seite noch am wenigsten etwas vorwerfen, er verhinderte am Ende einen deutlich höheren Sieg.

Ein Schuss von Jannik Kurfess dann wurde zu Niels Waldraff abgefälscht, der cool blieb und zur überfälligen Führung einschob (10.). Nach einem Angriff über mehrere Stationen landete der Ball bei David Vasic, dessen Versuch aber wieder Ebert parierte (15.). Zwei Minuten später aber war er machtlos. Nach einer schönen Flanke von Kurfess netzte Joshua Szenk volley zum 2:0 ein (17.). Der TSGV aber hielt danach das Tempo nicht hoch und die Sontheimer ihrerseits witterten über gelegentliche Konter ihre Chancen. Von der rechten Seite landete so der Ball bei Edis Yoldas, der den Ball festmachte, Marc Heinzmann nicht gut aussehen ließ und zum 1:2 traf (29.). Es war erst das zweite Saisontor der Gastgeber, die mit null Punkten am Tabellenende stehen. Das aber mobilisierte die Waldstetter wieder, die nun wieder den Weg nach vorne suchten. Nach einem starken Pass von Pfeifer war Waldraff durch, vielleicht aber etwas überrascht, da Ebert weit vor dem Tor war, sein Versuch rollte links am leeren Tor vorbei (34.). Über links dann war Can-Luca Groiß durch, spielte am Sechzehner Vasic an, der abzog und zum 3:1 traf (38.). Es war der erste Gegentreffer, bei dem Ebert nicht gut aussah.