Ins Ziel gerettet

Der nächste schwere Brocken wartete auf den KLA-Spitzenreiter. Diesmal ging es für die Marxheimer zum Tabellenfünften BSC Schwalbach, der sich nach der 0:10-Hinspiel-Niederlage Anfang September fing und seitdem kein einziges Punktspiel mehr verlor. Und warum das zurecht so ist, bewiesen die Gastgeber in 90 umkämpften Minuten.

In den ersten 30 Minuten hatte der FCM weitgehend die Spielkontrolle und auch die ersten Tormöglichkeiten. Insbesondere Mohamed Boyardan war an den Aktionen beteiligt. Zweimal zog er von der rechten Seite gute Flanken in den Strafraum, die Muhamet Aliaj jeweils per Kopf knapp am rechten Pfosten vorbeisetzte (6. und 19.). Dann nahm sich Boyardan aus rund 18 Metern selbst ein Herz und seinen raffinierten Schlenzer lenkte BSC-Keeper Justin Rossmann mit letzter Streckung an die Querlatte (26.). Nach etwa einer halben Stunde fanden dann auch die Schwalbacher, die ohne ihren gesperrten Topstürmer Anushervoni ins Spiel gehen mussten, ihre offensive Linie. Eine Hereingabe von Robin Breckheimer traf Nikolajs Hodakovskis in zentraler Strafraumposition nicht richtig (30.) und kurz darauf verzog Ivan Puljic seinen 18-Meter-Schuss nach einer abgewehrten Ecke nur knapp (32.). Dann war es erneut Breckheimer, dessen gefährlichen Weitschuss FCM-Torhüter Noah Straube über die Latte lenkte (35.). Drei Minuten später brachte Niklas Freitag durch sein genaues Zuspiel Michael Meyer in Position, aber Rossmann reagierte bei Meyers Flachschuss aus spitzem Winkel glänzend (38.). So musste eine Standardsituation für den Marxheimer Führungstreffer herhalten. Eine präzise Meyer-Ecke köpfte Aliaj aus sechs Metern ebenso genau in die linke Ecke (0:1, 40.). Die Schwalbacher zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen noch vor der Pause durch einen blitzsauberen Treffer zum Ausgleich. Sergejs Parfenovics setzte sich an der rechten Außenlinie durch und fand mit seinem Flankenwechsel Hodakovskis am entfernten Strafraumeck. Der nahm den Ball perfekt an und setzte die Kugel unhaltbar aus etwa 13 Metern in die lange Ecke (45.+1).

Und 16 Sekunden nach Wiederanpfiff hätte es erneut im Marxheimer Kasten klingeln können, als Breckheimer recht ungestört aus 17 Metern abschließen konnte, den linken Winkel jedoch um einen halben Meter verfehlte (46.). Auf der anderen Seite traf Aliaj aus acht Metern nach Boyardans Vorarbeit nur das Außennetz (48.) und Eseyas Bariagaber platzierte seinen Rechtsschuss – nachdem er von Freitag geschickt freigespielt wurde – knapp am langen Pfosten vorbei. Es war nun ein komplett ausgeglichenes Spiel und allzu viele Torchancen ergaben sich auf beiden Seiten erstmal nicht. Und auch die erneute Marxheimer Führung entsprang aus eigentlich „keiner Chance“. Gianfranco Giliberto führte den Ball an der linken Strafraumgrenze und wurde innerhalb der Box sicht- und hörbar gefoult. Aus Schwalbacher Sicht höchst überflüssig, aber auch für Schiedsrichter Horst Königstein ein eindeutiger Elfmeter. Giliberto führte selbst aus, sein recht unplatzierter Strafstoß wurde von Rossmann vereitelt, aber den Nachschuss versenkte „Gigi“ zu seinem 31. Saisontreffer (1:2, 70.). In der 81. Minute hätte der Deckel aus Marxheimer Sicht drauf sein können, aber Rossmann reagierte bei der Doppelchance von Boyardan und Freitag zweimal herausragend. Die Schwalbacher konterten aus dieser Situation umgehend und nach einer Hereingabe von der linken Seite gab Hodakovskis aus 16 Metern einen knallharten Spannschuss ab, der hauchdünn über das Marxheimer Gehäuse zischte. Anstatt das Match nun auch mal mit längeren Ballbesitzphasen zu beruhigen, ließ sich der FCM auf einen offenen Schlagabtausch ein. Dies brachte in der Schlussviertelstunde– neben sechs gelben Karten für Schwalbach und einer für Marxheim – zwar einerseits gute eigene Möglichkeiten, ließ den Schwalbachern aber auch sehr viel Raum, den sie immer wieder gut zu bespielen wussten. So gab es noch eine klare Chance auf jeder Seite. Zunächst fischte Straube einen Puljic-Schuss aus seiner rechten unteren Ecke (87.) und Boyardan scheiterte nach Aliajs Pass in der 1-gegen-1-Situation an Rossmann (90.). Mit dem Schlusspfiff leistete sich noch ein Schwalbacher Spieler eine Tätlichkeit an Marco Giliberto. Diese ließ Schiedsrichter Königstein zwar ungeahndet, da er die Situation offensichtlich nicht sah, zeigte nach der anschließenden Rudelbildung jedoch dem Schwalbacher Trainer und seinem Kapitän die rote Karte, was etwas willkürlich erschien, denn ein Vergehen dieser beiden war nicht zu erkennen.