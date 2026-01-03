Ins vierte Jahr

Kurz vor Weihnachten stellte die SG Waibstadt die Weichen für die Saison 2026/27. Dabei ist Konstanz Trumpf, die beiden Spielertrainer Julian Keitel und Marcel Himmelhan gehen dann in ihr viertes gemeinsames Jahr beim Kreisligisten. "Damit setzen wir unseren gemeinsam eingeschlagenen Weg konsequent fort", sagte Markus Stumpf.

Der 1. Vorsitzende der SG Waibstadt steht selbst für Kontinuität in seinem mittlerweile elften Jahr als Vereinsvorstand. Er sagte weiter: "Unser Ziel bleibt es, junge Spieler, vorrangig aus Waibstadt, in den Verein und die Teams zu integrieren und auch außerhalb des Platzes als Gemeinschaft weiter zu wachsen." Neben dem Trainerduo der Ersten, bleibt Tobias Krauß Coach der Zweiten. Komplettiert wird das Trio von Adrian Baumann, der sich weiterhin um die Torhüter kümmern wird.

In der Liga läuft es diese Runde zäh für die SG. Als Elfter liegt der Kreisligist hinter den eigenen und allgemeinen Erwartungen zurück. Daher dürfte der Fokus schon jetzt stark auf die kommende Saison ausgerichtet sein.