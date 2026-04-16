Inning trennt sich überraschend von den Hahn-Brüdern Trainerwechsel beim FC Inning von Tobias Fischbeck · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Nicht mehr in Inning: Manuel (l.) und Adrian Hahn. – Foto: Privat

Nach viereinhalb Jahren müssen die Trainer gehen. Die sportliche Lage gibt die Entscheidung nicht her, sagen die Betroffenen.

Das hat viele im Holzland und darüber hinaus überrascht: Denn mit Beginn der Frühjahrsrunde standen beim ambitionierten A-Klassisten FC Inning plötzlich nicht mehr die Hahn-Brüder an der Seitenlinie. Nach über vier Jahren setzte der FCI die beiden Trainer vor die Tür, die sich eigentlich auf ein Engagement bis Saisonende eingestellt hatten. „Das war keine leichte Entscheidung“, so Abteilungsleiter Christian Fenk laut einer Pressemitteilung des Vereins. „Manu und Adri haben über viereinhalb Jahre einen tollen Job gemacht und die Mannschaft entscheidend nach vorn entwickelt. Außerdem brachten sie sich sehr in bestimmte Aufgaben des Vereins ein. Leider konnte letzten Sommer das entscheidende Relegationsspiel zur Kreisklasse nicht gewonnen werden, was man in dieser Saison besser machen wollte. Das war aber nicht der entscheidende Punkt. Ab Oktober zog das Team nicht mehr so richtig mit und letztlich hatte man den Eindruck, dass die Mannschaft nicht mehr erreicht wurde.“

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