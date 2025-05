Innerhalb von drei Minuten kippte die Partie – Hallbergmoos gibt Zwei-Tore-Führung aus der Hand

Der VfB Hallbergmoos musste sich nach einer 2:0-Führung in Kastl noch mit 2:3 geschlagen geben. Die Gastgeber feiern den Klassenerhalt.

Hallbergmoos – Es bleibt alles wie gehabt. Ohne richtige Erfolgserlebnisse nähert sich der VfB Hallbergmoos dem Saisonende. Das 2:3 (2:2) beim TSV Kastl hat dennoch eine besondere Note, weil die Gäste bereits mit 2:0 in Führung gelegen waren. In Kastl ging es für Hallbergmoos um die Ehre und einen anständigen Abschied aus der Runde. Die Hausherren dagegen brauchten noch Punkte, um die Restgefahr in Sachen Abstiegsrelegation zu beseitigen.