Innenverteidiger wechselt zum Oberliga-Absteiger

Verstärkung mit Mentalität und Erfahrung

Patrik Seemann bringt Erfahrung aus mehreren Jahren in der Verbandsliga Nordbaden mit. In der Spielzeit 2023/24 absolvierte er fünf Partien, nachdem er zuvor in den Jahren 2021/22 und 2022/23 jeweils 22 Einsätze für Spielberg verbuchen konnte. Dabei gelangen ihm insgesamt fünf Tore – eine beachtliche Bilanz für einen Innenverteidiger.

Dass Seemann nicht nur durch seine körperlichen Fähigkeiten überzeugt, sondern auch durch seine Mentalität, hebt der Verein in seiner Vorstellung deutlich hervor. Nach einer enttäuschenden Saison mit dem Abstieg aus der Oberliga will sich Calcio in der Verbandsliga neu aufstellen und mit Spielern wie Seemann eine neue Achse formen.

Ausgebildet im Nachwuchs des Karlsruher SC

Seine fußballerische Ausbildung genoss Patrik Seemann beim Karlsruher SC. Dort spielte er in der U17- und U19-Bundesliga und sammelte wichtige Erfahrungen auf höchstem Jugendniveau. In der Saison 2018/19 bestritt er 18 Spiele in der U17-Bundesliga Süd/Südwest, ehe er in den beiden folgenden Jahren in der U19 zum Einsatz kam. In der Saison 2020/21 kam er auf vier Einsätze in der höchsten deutschen A-Junioren-Spielklasse.

Neuanfang nach dem Abstieg

Der Abstieg aus der Oberliga war für Calcio Leinfelden-Echterdingen ein harter Schlag. Mit nur fünf Siegen aus 34 Spielen blieb am Ende lediglich der vorletzte Tabellenplatz und damit der bittere Gang in die Verbandsliga Württemberg.

Mit Patrik Seemann soll die Defensive, die mit 83 Gegentoren große Schwächen offenbarte, gestärkt werden. Der 23-Jährige bringt sowohl körperliche Präsenz mit – Eigenschaften, die in der kommenden Spielzeit gefordert sein werden.