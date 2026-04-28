Innenverteidiger wechselt vom TuS Eversten zu den „Löwen“

– Foto: FC Rastede

Der FC Rastede hat sich für die kommende Spielzeit mit Innenverteidiger Tom Kögler verstärkt. Der 21-Jährige wechselt vom TuS Eversten in die Bezirksliga 1 Weser-Ems und soll insbesondere die Defensive stabilisieren sowie Impulse im Spielaufbau setzen.

Kögler stand bereits im vergangenen Jahr im Fokus der Verantwortlichen. Nach weiteren Gesprächen wurde der Transfer nun umgesetzt. „Tom ist ein sehr interessanter Spieler mit klaren Stärken im Spielaufbau. Wir hatten ihn bereits länger auf dem Zettel und freuen uns, dass wir ihn nun für uns gewinnen konnten“, wird der sportliche Leiter Jens Lawrynowicz zitiert.

Neben seinen fußballerischen Qualitäten hebt der Verein auch die persönliche Komponente hervor. Kögler passe sowohl sportlich als auch menschlich in das Profil der Mannschaft und bringe Voraussetzungen mit, um sich beim FC Rastede weiter zu etablieren.