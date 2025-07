Innenverteidiger wechselt, ein Rückkehrer und Überschwemmung

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Robert Amuri zieht es wieder in die Landesliga Nord zum Spitzenteam SG Einheit Zepernick. Robert stieß in der Winterpause 2023/2024 zu den Lila-Weißen und fügte sich sofort in unser Team ein. Ein Innenverteidiger wie er im Buche steht, dem auf und neben dem Platz nichts aus der Ruhe bringt. Alles Gute gewünscht, Robert! Bleib so wie Du bist!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

FSV Eintracht Königs Wusterhausen

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Neuzugang Die Rückkehr ist perfekt, Tim Felix ist zurück bei der Eintracht! Tim kommt vom SV Grün-Weiß Lübben zu uns, mit denen er letzte Saison trotz diverser Turbulenzen im Verein den Klassenerhalt in der Brandenburgliga schaffte. Tim spielte bis zur Saison 18/19 für uns, bevor es ihn nach Schmöckwitz, später nach Wernsdorf und zuletzt zu Lübben führte. In diesen Jahren konnte er wichtige Erfahrungen in Brandenburgs höchster Spielklasse sammeln. Mit seiner Athletik und seinem Spielverständnis wird er unserer 1.Männermannschaft sofort weiterhelfen! Der Kontakt zu Tim ist über die Jahre hinweg nie abgerissen. Er stand im regelmäßigen Kontakt zu unserem sportlichen Leiter Sebastian Wisocki sowie zu unserem Männertrainer Daniel Gensigk. Außerdem war Tim in der Zeit auch regelmäßig zu Heimspielen unserer Männerteams zugucken.

