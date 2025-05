Innenverteidiger wechselt aus Bleckenstedt – 114 Landesliga-Einsätze

Gatermann bringt Erfahrung aus 114 Landesliga-Partien mit und gilt als robuster, zweikampfstarker Abwehrspieler mit guten Anlagen im Aufbauspiel. „Klaas hat sowohl in den Spielbeobachtungen als auch in den Trainingseinheiten auf sich aufmerksam gemacht“, erklärt Sportvorstand Omar Fahmy. „Er bringt eine hohe Einsatzbereitschaft, Führungsmentalität und einen starken Charakter mit – Eigenschaften, die uns auf und neben dem Platz weiterhelfen werden.“

Mit der Verpflichtung Gatermanns stärkt der VfV 06 seine Defensive gezielt und setzt den eingeschlagenen Kurs fort, eine ausgewogene Mischung aus jungen Talenten und entwicklungsfähigen Führungsspielern zu formen. Nach den Verpflichtungen von Mick Gudra (TSV Havelse) und Cenay Üzümcü (FSV Schöningen) ist Gatermann der nächste Baustein im entstehenden Kader für die Spielzeit 2025/26.

Weitere Personalentscheidungen sollen noch vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen den BSV Schwarz-Weiß Rehden bekanntgegeben werden. Der personelle Umbruch nimmt weiter klare Konturen an – mit dem Ziel, in der neuen Spielzeit sportlich stabil und ambitioniert aufzutreten.