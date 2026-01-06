Innenverteidiger verstärkt Eintracht Norderstedt

Eintracht Norderstedt hat auf den langfristigen Ausfall von Kapitän und Abwehrchef Moritz Frahm reagiert und Manasse Fionouke verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt von der TSG Balingen an die Ochsenzoller Straße. Der gebürtige Hamburger bringt die Erfahrung aus 115 Regionalliga-Spielen sowie drei Einsätzen im DFB-Pokal mit.

Sportchef Frank Spitzer beschreibt den Neuzugang als „sehr robusten, athletischen Innenverteidiger, der eine richtig gute Geschwindigkeit besitzt“. Fionouke sei dem Verein bereits seit Jahren aus der Regionalliga Nord bekannt, die er aus Stationen bei der U23 von Werder Bremen, dem Bremer SV und dem FC Teutonia 05 bestens kenne. „Als sich im Winter das Fenster öffnete, dass er zurück nach Hamburg möchte, habe ich sofort Kontakt aufgenommen“, so Spitzer.

Für Fionouke stand früh fest, dass der Wechsel passt. „Was gibt es Schöneres, als in Hamburg für so einen Club wie Eintracht Norderstedt auf dem Platz zu stehen? Dass ich jetzt in Rot spiele, ist für mich ein cooler Nebeneffekt. Sportlich gesehen war das schon immer meine Farbe“, sagte der Innenverteidiger bei seiner Unterschrift.