Innenverteidiger verlässt den Zweitligisten 1. FC Heidenheim

– Foto: 1. FC Heidenheim

Nach drei gemeinsamen Jahren endet die Zeit von Benedikt Gimber beim 1. FC Heidenheim 1846. Der 29-jährige Innenverteidiger, dessen Vertrag ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2028 gelaufen wäre, schließt sich auf eigenen Wunsch dem spanischen Zweitligisten FC Granada an.

Im Sommer 2023 war Benedikt Gimber vom SSV Jahn Regensburg auf den Schlossberg gewechselt. In seiner ersten Saison etablierte er sich in der Bundesliga und trug mit 24 Einsätzen maßgeblich dazu bei, dass der FCH seine Premierensaison auf Platz acht abschloss und sich daraufhin für den Europapokal qualifizierte. Neben 32 Einsätzen in der Bundesliga stand er in der Saison 2024/25 im Relegationsrückspiel in Elversberg, zweimal im DFB-Pokal und zweimal in der UEFA Conference League auf dem Platz. Insgesamt kommt er auf 85 Pflichtspiele für den FCH (ein Tor, ein Assist).

„Ich habe mich in Heidenheim vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt. Umso schwerer fällt dann natürlich der Abschied“, sagt Benedikt Gimber und ergänzt: „Gleichzeitig habe ich in meinem Alter noch einmal den Wunsch verspürt, eine neue Aufgabe im Ausland anzunehmen und diese besondere Erfahrung zu machen. Ich bin dankbar, dass mir die Verantwortlichen diesen Wunsch ermöglichen. Ich werde unsere gemeinsame Zeit und die vielen sportlichen Highlights mit dem FCH immer in sehr guter Erinnerung behalten.“