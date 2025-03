Innenverteidiger-Duo auch in der kommenden Saison im Trikot des TSV 1860

Die Verträge der beiden Innenverteidiger Max Reinthaler und Sean Dulic haben sich verlängert. Das gab der TSV 1860 am Montag bekannt.

München – Einen Tag nach dem dritten Heimsieg der Saison gegen die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund (1:0) hat der TSV 1860 München die nächsten positiven Neuigkeiten verkündet. Max Reinthaler und Sean Dulic tragen auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Löwen. Die Verträge der beiden Innenverteidiger haben sich nach Klubangaben automatisch verlängert.

„Beständigkeit in der Defensive. Max Reinthaler und Sean Dulic bleiben dem TSV 1860 München auch über das Saisonende hinaus erhalten“, schreibt der Drittligist in seiner am Montagnachmittag veröffentlichten Pressemeldung. „Der TSV 1860 München freut sich, das Innenverteidiger-Duo auch in der kommenden Saison an der Grünwalder Straße zu sehen.“

Reinthaler kam in der Winterpause 2024 aus Wiesbaden – Dulic schafft Sprung aus der Jugend zu den Profis

Der aus Südtirol stammende Reinthaler wechselte Ende Januar 2024 vom SV Wehen Wiesbaden an die Isar. Der 29-Jährige lief bislang in 26 Drittligaspielen im Löwen-Trikot auf und erzielte einen Treffer. In der laufenden Spielzeit kam er unter Argirios Giannikis und Nachfolger Patrick Glöckner bislang auf 19 Einsätze. Sein Marktwert wird bei transfermarkt.de mit 300.000 Euro angegeben.

Youngster Sean Dulic hat sich heuer über die 2. Mannschaft einen Platz bei den Profis erkämpft. Nach 14 Spielen (zwei Tore) in der Bayernlilga zählt der 19-Jährige seit Anfang Dezember zum Kader der 1. Mannschaft. Seit dem Amtsantritt von Patrick Glöckner ist Dulic gesetzt und stand siebenmal in der Startelf. Dulic wechselte 2014 aus der Jugend des FC Wacker München an die Grünwalder Straße 114. Sein Marktwert liegt (noch) bei 125.000 Euro. (jb)