Innenbandzerrung bei Hendry Blank

Hannover 96 muss kurzfristig auf Hendry Blank verzichten. Der 21-jährige Defensivspieler hatte das Training am Mittwoch vorzeitig beenden müssen, nachdem er im Rasen hängen geblieben war. Eine anschließende Untersuchung brachte nun die Diagnose: Innenbandzerrung im Knie.
Blank muss in den kommenden Tagen kürzertreten und wird daher für das Auswärtsspiel bei der SV Elversberg am Freitagabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Eine längere Pause ist nach aktuellem Stand allerdings nicht zu erwarten.
Der Klub wünschte seinem Abwehrspieler in einer kurzen Mitteilung „gute Besserung“.
Damit setzt sich die Verletztenliste in Hannovers Defensive fort – nach Ime Okon (Muskelverletzung) fällt mit Blank bereits der zweite Innenverteidiger innerhalb weniger Wochen aus. Trainer Christian Titz dürfte für das Elversberg-Spiel somit erneut gezwungen sein, in der Dreierkette umzustellen.