Innenbandzerrung bei Hendry Blank

Hannover 96 muss kurzfristig auf Hendry Blank verzichten. Der 21-jährige Defensivspieler hatte das Training am Mittwoch vorzeitig beenden müssen, nachdem er im Rasen hängen geblieben war. Eine anschließende Untersuchung brachte nun die Diagnose: Innenbandzerrung im Knie.

Blank muss in den kommenden Tagen kürzertreten und wird daher für das Auswärtsspiel bei der SV Elversberg am Freitagabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Eine längere Pause ist nach aktuellem Stand allerdings nicht zu erwarten.

Der Klub wünschte seinem Abwehrspieler in einer kurzen Mitteilung „gute Besserung“.