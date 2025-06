„Inn-Liga“ sorgt für Spannungsanstieg für TSV Emmering

„Sau cool!“ So fiel die erste Reaktion von Emmerings Übungsleiter Elvis Nurikic beim Blick auf die Einteilung aus. Schnell ist er sich sicher: „Das wird eine brutal spannende und ausgeglichene Liga, wo nicht zwei Mannschaften so enteilen wie zuletzt der Sportbund (Meister SB DJK Rosenheim, d. Red.) und wir.“

Chris Sofis ist immer für eine Überraschung gut. Der Kreisspielleiter aus Seebruck und seine Kollegen haben die Fußball-Kreisligen für die Saison 2025/26 neu zugeschnitten. War es vor drei Jahren die „Autobahn-Liga“ entlang der A8, die auch beim TSV Emmering für Abwechslung (und weite Fahrten) sorgte, orientiert sich die Kreisliga 1 Inn/Salzach diesmal am Verlauf des Inn – 15 Mannschaften sind es von Flintsbach bis zur Salzach-Mündung, einschließlich des Emmering-Bezwingers in der ersten Relegationsrunde, SG Tüßling/Teising, die den Bezirksliga-Aufstieg letztlich auch nicht geschafft hat.

Im Vergleich zur Vorsaison dürfen sich die Emmeringer und ihr grün-weißer Anhang auf insgesamt acht neue Gegner freuen. „Natürlich werden wir gegen Ostermünchen wieder über 500 Zuschauer haben“, glaubt Nurikic. „Das Schöne an Emmering ist aber, dass in jedem Heimspiel 250 bis 300 Leute zuschauen. Liganeulinge wie Feldkirchen oder Flintsbach und gerade wieder Tüßling dürften aber schon interessant für die Fans werden.“

Neu formiert hat sich in der Emmeringer Nachbarschaft auch die Spielgemeinschaft zwischen dem SV Ramerberg und dem ASV Rott, die mit zwei Mannschaften in zwei unterschiedlichen Gruppen der A-Klasse antritt. Emmerings Reserve bekommt es in der A-Klasse 1 mit der nominellen Zweitvertretung der SG zu tun.

In der Kreisliga und Kreisklasse (mit dem TSV Aßling, Bericht folgt) geht es im Kreis Inn/Salzach am 15. August los. Im Herbst wird bis zum 9. November gespielt, nur die Kreisliga 1 spielt drei Wochen länger und startet 2026 schon am letzten Februar-Wochenende. Eine Woche später geht es in der Kreisliga 2 und den Kreisklassen wieder los, in den A-, B- und C-Klassen erst am 20. März. Eine Woche lang sind noch Veränderungen an der Einteilung möglich.